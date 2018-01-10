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    Аршавин – самый популярный российский футболист в «Википедии»

    По данным «Википедии», самой популярной страницей российского футболиста стала Андрея Аршавина. В среднем в день ее просматривали 1858,5 раз. На втором месте по полярности оказалась страница полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова (1406,8). Замкнул данную тройку списка нападающий «Краснодара» Федор Смолов (1268,8).

    В прошлом сезоне Аршавин провел за «Кайрат» в чемпионате Казахстана 25 матчей, в которых забил семь голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2018 14:00
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 11 января 2018, 15:19

      А его жена самая популярная жена футболиста по версии журнала: "Аэрофлот"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 11 января 2018, 09:47

      Андрею Сергеевичу наш привет и наилушие пожелания.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 10 января 2018, 17:39

      Весьма сомнительная популярность.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      Cupota 10 января 2018, 17:07

      Для дальнейшей эскалации своей "попу ля рности" Андрше и его жене стоит устроить утечку хоум видео. Но тогда сразу с собакой и свиньей, иначе публику уже не вштырит.
      Хосспаде, когда же от него все спонсоры откажутся, как бывает в приличном обществе?!

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 10 января 2018, 16:31

      "— 28 декабря в Сети появилось видео. Не знаю, кто его опубликовал, но спустя несколько минут Казьмина (девичья фамилия Аршавиной. — Прим. «Ленты.ру») написала мне сообщение с требованием разъяснить происходящее на записи. Она написала: «Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы». Спустя некоторое время она представилась сотрудником ФСБ и сказала, что подбросит мне наркотики, из-за которых меня посадят в тюрьму, — заявила Ольга Семенова."
      Вот это тоже популярности добавит)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 10 января 2018, 16:06

      Как в кино ПЁТР 1 АНДРЮША ЧЕРЕЗ ОДНО МЕСТО ПОПУЛЯРНОСТЬ ПОИМЕЛ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 10 января 2018, 16:02

      Ну да википедия нужна, что бы посмотреть чего не знаешь, и популярность тут вообще не причем )))))))

      2
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 10 января 2018, 15:51

      Не знаю из каких побуждений люди просматривают его страницу и считают его популярным , но лично мне он не интересен как человек и как футболист . После его хамского поведения в свое время за сборную России . С того момента как он забил четыре гола за Ливерпуль в одном матче видать почувствовал себя великим и задрал свой нос выше горной вершины , в итоге это его сгубило и покатился некогда хороший и популярный футболист вниз по лесенке . И судя по последней выходке жена видать под стать ему . А самым популярным российским футболистом на данный момент я бы выбрал все таки Глушакова .

      2
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      Рейтинг: +740

      krg-kz > Spartanez 300 10 января 2018, 16:21

      В тоже время, если бы не Аршавин то ни какой бы бронзы Россия не получила, в матче против Голландцев он сделал передачу и забил гол. Зениту было бы тяжелее в Кубке УЕФА без него. Да слава ему вскружила голову. Но в новейшей истории России, сильнее игрока еще не было. Пусть он и мелькнул не на большой срок, но сделал это эффектно, не один игрок из золотого состава Спартака подобного не добился.

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      Рейтинг: +2075

      upiter622 > Spartanez 300 10 января 2018, 22:43

      Ваш Глушаков чемпион по собиранию чужих футболок!

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol > Spartanez 300 11 января 2018, 09:49

      Болельщики команды 0-7 в своем амплуа.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 10 января 2018, 15:49

      Аршавин + Аэрофлот = ЛЮБОВЬ НАВЕКИ!!!

      2
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      Рейтинг: +481

      belrus21 10 января 2018, 15:16

      Жена рейтингу добавила по-любому. Раньше Аршавин был футболист, теперь - типа герой - любовник

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