Аршавин – самый популярный российский футболист в «Википедии»

По данным «Википедии», самой популярной страницей российского футболиста стала Андрея Аршавина. В среднем в день ее просматривали 1858,5 раз. На втором месте по полярности оказалась страница полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова (1406,8). Замкнул данную тройку списка нападающий «Краснодара» Федор Смолов (1268,8).

В прошлом сезоне Аршавин провел за «Кайрат» в чемпионате Казахстана 25 матчей, в которых забил семь голов.