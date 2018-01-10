«Реал» продаст Бэйла в Китай ради трансфера Неймара

В «Реале» рассматривают возможность продажи полузащитника Гарета Бэйла в Китай, сообщает Don Balon. Мадридцам было предложено 95 миллионов евро, которые готов заплатить «Гуанчжоу Эвергранд» за 28-летнего валлийца. Эти средства пойдут на покупку форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.

Известно, что в услугах Бэйла заинтересованы и европейские клубы. Среди них называются «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Напомним, что в текущем сезоне Бэйл большую его часть восстанавливался после травмы. Он провел 15 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач во всех турнирах.