Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» продаст Бэйла в Китай ради трансфера Неймара

    В «Реале» рассматривают возможность продажи полузащитника Гарета Бэйла в Китай, сообщает Don Balon. Мадридцам было предложено 95 миллионов евро, которые готов заплатить «Гуанчжоу Эвергранд» за 28-летнего валлийца. Эти средства пойдут на покупку форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.

    Известно, что в услугах Бэйла заинтересованы и европейские клубы. Среди них называются «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Напомним, что в текущем сезоне Бэйл большую его часть восстанавливался после травмы. Он провел 15 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач во всех турнирах.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2018 08:05
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 10 января 2018, 21:20

      Хоть что-то правда в этой новости?!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 10 января 2018, 15:48

      ну и если бэйл доиграет сезон, то его стоимость будет лямов 200 и так. А не 85 как предлагают китайцы. Что за бред. Травмы это хреново... но скилы у него дай бог каждому.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 10 января 2018, 15:48

      Бред, бэйл топовй игрок, которого мучают травмы, он пришел относительно дохлым бегунком, а в реале стал конем просто, набрал кучу мышечной массы и сразу начал травмироваться, видимо в этом проблема. Я говорил уже что бэйлу нужно дать шанс, если он доиграет этот сезон до конца, то статистика будет шикарная. И так он тут самый результативный не играя почти. Роналду и бензема на выход,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 10 января 2018, 17:11

      Бэйл в Реал пришел дохлым,ты что несёшь ? Ты хотя бы в курсе что он за Тоттенхэм играл,в АПЛ несколько сезонов ? Ты понимаешь что он там был лучший в то время ? И он ещё был Дохлый ? Начиная с центра протаскивать мяч и потом так шарахнуть мячом по воротам и забить ,это ты называешь дохлостью ? Или как он Барсе в первый год забил протащив мяч от а до я ? Это Мадрид его испортил как для себя как для Уэльса так и для него самого ,и ещё если щас стоит 85 -28 летний игрок за год он никогда не будет стоить 200 лямов ,даже если у него будет хорошая статистика

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto > DeStar 10 января 2018, 22:42

      травмы пошли от нагрузок...все таки ему надо остаться...и показать себя...Китай конечно могила, могут продать чтоб отбить вложенное еще и в + быть...
      я так понял дохлый в смысле еще совсем молодой)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > Football06 11 января 2018, 14:38

      А ты я смотрю идиот. Я имел ввиду, что бэйл пришел в реал не дохлым по скилкам дурилда, а дохлым по телу. Причем тут его скорости и игра в апл. ТЫ ПРОСТО ПОСМОТРИ, не умеющий читать человек, фото, загугли бэйл тотенхэм, и побегай по картинкам, потом бэйл реал и поймешь, что бэйл в реале набрал .... я не знаю, кило 15? 20? мышечной массы, он стал здоровым конем резко, особенно после первого сезона 13/14 и у него пошли постоянные травмы, причем травмы эти никто ему не наносит, никто его не сбивает и не подкатывется, бэйл постоянно травмируется на ровном месте, ибо его организм не может привыкнуть к такому телу, или как выразиться я не знаю. Он либо перекачался, либо просто его какие-то суставы или еще что-то не выдерживают нагрузки. Бэйл стал здоровенным конем , горой мышц, после прихода в реал, и начались травмы третий год подряд. Не улавливаешь связь? Причем тут протащил с цетра и АПЛ. В апл рахитов куча играет, и они там божат.по типу давида силвы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > Benifacto 11 января 2018, 14:39

      ниже можешь прочитать. Дохлый в самом прямо значении слова, самом прямо, это когда ты по телу не силен. Он пришел обычным парнем можно казать, а после сезона 13-14 стал конем с горой мышц, организм вот не выдерживает нагрузок

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 12 января 2018, 01:56

      Тогда скажи мне Ты самый лучший Доктор в мире ? Или я не понимаю ? Почему тогда врачи и сам Бэйл до этого не додумался лох ? Скажи мне ? Ты ли у нас самый умный тут сидишь ,а Бэйл оказывается не знаешь что он целый сезон просидел с травмами ,и не додумался до этого ? Дурилда ещё и я? Ты сам подумай на фига ему мышцы и т.д. ? Если он играл и побеждал в АПЛ значит ему на фига не нужны были ни мышцы ни что либо ещё , теперь подумай ,кто виноват в том что он сдулся ? Реал ! Почему ? Уровень Реала это гробить таланты ! Они покупают таланты и гробят их к чертовой матери ,кто из воспитанников играет в основе ? Кто воспитывается и даёт сильные надежды ,можно даже сказать на своей позиции более менее конкурирует с основным игроком ? Никто ! Лох

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 12 января 2018, 01:59

      И ещё ты похож на голубого когда постоянно пишешь что Бэйл конь и гора мышц ,это очень смахивает на то что ты любишь посмотреть его фото и т.д. Реал пусть дальше пытается купить того кого мы продали ,в том время когда мы покупаем реально полезных на будущее игроков ,и ещё купите и Кейна и Салаха и гробите их .,Если вам продадут )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 10 января 2018, 14:21

      Дон балон!!!Надоел уже всех утятиной кормить!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +761

      martin gore 10 января 2018, 13:33

      бред...не верю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 10 января 2018, 13:18

      Кейн в Реал, Бейл обратно! Похоже к тому идет...!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 10 января 2018, 11:42

      Может,"коням" прикупить Бэйла?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 10 января 2018, 11:03

      А кто ж тогда по 2 гола за игру забивать будет как в игре с Сельтой?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      neomessi 10 января 2018, 09:53

      Не рано ли ему....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 10 января 2018, 09:34

      Самый достоверный источник. Надо верить.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11