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    Мутко возглавил оргкомитет Всемирной туристской организации ООН

    Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Распоряжение об этом подписал Премьер-министр Дмитрий Медведев. Очередная сессия ЮНВТО пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году.

    Напомним, 27 декабря Мутко, пожизненно отстраненный от участия в Олимпиадах в любом качестве, сообщил, что покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира «Россия-2018».

    После этого ФИФА распространила заявление о том, что приняла к сведению его решение уйти в отставку и поблагодарила его за неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям.

    Ранее Мутко также приостановил на шесть месяцев свою деятельность в качестве главы РФС.

    Источник: Коммерсант

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    09.01.2018 10:05
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 января 2018, 17:14

      Всплыло...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 9 января 2018, 16:40

      Я правильно понимаю, он будет полтора года готовить заседание какой-то комиссии ООН? И сколько же бабла выделено на организацию сего мероприятия?))
      Лучше бы его назначили пожизненным председателем комитета по защите бакланов от еπланов...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 января 2018, 16:21

      Позорище

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Масоха 9 января 2018, 16:17

      Что ж не сразу главой МОК?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 9 января 2018, 15:47

      Ну что тут сказать! Свою задачу по развалу РФС и Российского футбола, выполнил на отлично, теперь на очереди ООН.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 января 2018, 14:06

      ну все пипец этому оргкомитету

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 9 января 2018, 13:53

      Еще один оргкомитет на свалку...!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 9 января 2018, 13:47

      На флот не взяли, не прошел медосмотр.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 9 января 2018, 13:40

      Они все в Кремле повязаны.Несменяемые,так и будут в вечности!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 9 января 2018, 13:01

      Дмитрий Быков: Намутивший.

      Последняя торжественная ода
      Писателю дается нелегко.
      Проблема в том, что по итогам года
      Героем года выбрали Мутко.

      Застойный год томителен и длинен.
      Хватает персонажей, видит Бог.
      Серебренников мог бы. И Грудинин.
      Собчак. Навальный. Путин даже мог.

      Но победил Мутко, большой ученый,
      Дип фром хиз харт, типичный сын страны,
      Навек от олимпизма отлученный
      И виноватый, в общем, без вины.

      Ведь умысла, ей-богу, никакого!
      Не он спецоперацию таил,
      Таскал мочу, назначил Родченкова
      И олимпийцев допингом поил.

      Понятно же, что он не ради грошей,
      Не за награды, не за длинный бакс,
      И вообще – что он мужик хороший,
      Не то что Дима, мучающий такс.

      Мутко – как все мы, Путина солдаты –
      Покорно принимает звездюли.
      Мы все, как он, ни в чем не виноваты,
      Но против нас же санкции ввели.

      Он весь – как мы, с его корявой речью
      (Легко ли повторять свое вранье?!).
      Хоть он не продал душу человечью,
      Но сильно деформировал ее.

      Мы все рабы постылого порядка,
      До выхода покуда далеко,
      И все у нас несладко и негладко,
      Неловко, жалко, гадко и мутко.

      * * *

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