Мутко возглавил оргкомитет Всемирной туристской организации ООН

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Распоряжение об этом подписал Премьер-министр Дмитрий Медведев. Очередная сессия ЮНВТО пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Напомним, 27 декабря Мутко, пожизненно отстраненный от участия в Олимпиадах в любом качестве, сообщил, что покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира «Россия-2018».

После этого ФИФА распространила заявление о том, что приняла к сведению его решение уйти в отставку и поблагодарила его за неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям.

Ранее Мутко также приостановил на шесть месяцев свою деятельность в качестве главы РФС.