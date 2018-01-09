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Мутко возглавил оргкомитет Всемирной туристской организации ООН

9 января 2018, 10:05
20

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Распоряжение об этом подписал Премьер-министр Дмитрий Медведев. Очередная сессия ЮНВТО пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Напомним, 27 декабря Мутко, пожизненно отстраненный от участия в Олимпиадах в любом качестве, сообщил, что покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира «Россия-2018».

После этого ФИФА распространила заявление о том, что приняла к сведению его решение уйти в отставку и поблагодарила его за неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям.

Ранее Мутко также приостановил на шесть месяцев свою деятельность в качестве главы РФС.

Источник: Коммерсант
Комментарии (20)
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acer2003
1515482181
Вывод :даже если ты обделался,но приближён к кормушке, место тебе всё равно найдётся ((
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lexa2154
1515487056
Бедная 23-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) и там найдут допинг или финансовую недоимку, ему не привыкать корешей за бюджет холявить...
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алекс88
1515488413
Говно не тонет....обязательно где-нибудь да всплывет....хоть главой федерации домино станет
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Приус
1515492110
Дмитрий Быков: Намутивший. Последняя торжественная ода Писателю дается нелегко. Проблема в том, что по итогам года Героем года выбрали Мутко. Застойный год томителен и длинен. Хватает персонажей, видит Бог. Серебренников мог бы. И Грудинин. Собчак. Навальный. Путин даже мог. Но победил Мутко, большой ученый, Дип фром хиз харт, типичный сын страны, Навек от олимпизма отлученный И виноватый, в общем, без вины. Ведь умысла, ей-богу, никакого! Не он спецоперацию таил, Таскал мочу, назначил Родченкова И олимпийцев допингом поил. Понятно же, что он не ради грошей, Не за награды, не за длинный бакс, И вообще – что он мужик хороший, Не то что Дима, мучающий такс. Мутко – как все мы, Путина солдаты – Покорно принимает звездюли. Мы все, как он, ни в чем не виноваты, Но против нас же санкции ввели. Он весь – как мы, с его корявой речью (Легко ли повторять свое вранье?!). Хоть он не продал душу человечью, Но сильно деформировал ее. Мы все рабы постылого порядка, До выхода покуда далеко, И все у нас несладко и негладко, Неловко, жалко, гадко и мутко. * * *
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Куртуазные манеры
1515494858
На флот не взяли, не прошел медосмотр.
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Fin035
1515495186
Еще один оргкомитет на свалку...!
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x-x-x-x-x
1515495960
ну все пипец этому оргкомитету
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Болельщик Реал Мадрида
1515502041
Ну что тут сказать! Свою задачу по развалу РФС и Российского футбола, выполнил на отлично, теперь на очереди ООН.
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Тазит
1515505233
Я правильно понимаю, он будет полтора года готовить заседание какой-то комиссии ООН? И сколько же бабла выделено на организацию сего мероприятия?)) Лучше бы его назначили пожизненным председателем комитета по защите бакланов от еπланов...
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shinnik
1515507280
Всплыло...
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