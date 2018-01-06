Генич: «После победы «Барселоны» над «Реалом» кажется, что интриги в Примере уже нет»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказал мнение по поводу расклада сил в Примере. По его словам, уже ничто не помешает «Барселоне» завоевать титул чемпиона Испании.

«После победы «Барселоны» в гостевом Эль Класико кажется, что интриги уже нет. Анализируя календарь оставшихся матчей в РФПЛ, мы говорили, что выиграть чемпионат кому-то, кроме «Локомотива», будет архисложно – железнодорожники, скорее, могут сами его проиграть. Так и в Испании: «Валенсия» уже не рассматривается как претендент, а шансы «Реала» с «Атлетико» взять титул объективно невелики.

«Барса» уверенно и регулярно набирает очки даже не в выдающихся по качеству футбола матчах. Чемпионская интрига потихоньку умирает. Столь большое преимущество растерять толком негде. Впереди плей-офф Лиги чемпионов, но даже если каталонцы пройдут по сетке далеко, отрыв комфортный. Сейчас куда более интересно, кто попадет в Лигу чемпионов от Испании по итогам сезона», – сказал Генич.

После 17-ти туров синие-гранатовые возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 45 очков. Далее идут «Атлетико» (36), «Валенсия» (34) и «Реал» (31, 16 матчей).