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  • Генич: «После победы «Барселоны» над «Реалом» кажется, что интриги в Примере уже нет»

Генич: «После победы «Барселоны» над «Реалом» кажется, что интриги в Примере уже нет»

6 января 2018, 13:45
4

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказал мнение по поводу расклада сил в Примере. По его словам, уже ничто не помешает «Барселоне» завоевать титул чемпиона Испании.

«После победы «Барселоны» в гостевом Эль Класико кажется, что интриги уже нет. Анализируя календарь оставшихся матчей в РФПЛ, мы говорили, что выиграть чемпионат кому-то, кроме «Локомотива», будет архисложно – железнодорожники, скорее, могут сами его проиграть. Так и в Испании: «Валенсия» уже не рассматривается как претендент, а шансы «Реала» с «Атлетико» взять титул объективно невелики.

«Барса» уверенно и регулярно набирает очки даже не в выдающихся по качеству футбола матчах. Чемпионская интрига потихоньку умирает. Столь большое преимущество растерять толком негде. Впереди плей-офф Лиги чемпионов, но даже если каталонцы пройдут по сетке далеко, отрыв комфортный. Сейчас куда более интересно, кто попадет в Лигу чемпионов от Испании по итогам сезона», – сказал Генич.

После 17-ти туров синие-гранатовые возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 45 очков. Далее идут «Атлетико» (36), «Валенсия» (34) и «Реал» (31, 16 матчей).

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Барселона Реал Атлетико Валенсия Генич Константин
Комментарии (4)
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Александр52
1515236732
Пусть Генич отчитается, почему он нам 2 года не показывал чемпионат Испании. А то он тут на днях слёзы лил, что Мач ТВ возобновляет трансляляции Испании, а ему не дают комментировать. Генич, вы со своим другом Черданцевым, должны перед нами 2 года стоять на коленях и просить прощение. Вы нам должны отчитаться за каждою копейку потраченную с Тиной, и почему вам именно на Испанию не хватало денег. Да здравствует Вася Уткин и его телеканал "СИЛА".
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Fin035
1515246899
Как говорится-Не говори Гоп....! Лично мое мнение по этому поводу, Барса частенько умудряется в конце сезона терять очки, особенно с аутсайдерами, где не ждали, а Реал в большинстве своих неудачных матчей в начале сезона умудряется к его концу наверстать упущенное! Поэтому здесь дело тонкое Петруха(Константин)! В таких командах нужен не только командный дух, но и в добавок сильная тренерская рука, которая правильно направит и вдохновит этот дух команды! Вот именно в таких моментах, когда команда где то вдруг потеряла нить игры и дух команды утух, именно здесь проявляется сила, мудрость и профессионализм тренера! Вот и посмотрим, потянет ли Вильверде Барселону в дальнейшем!
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Одинокий волк Маквейд
1515251343
Очень может быть, что в Испании и Англии все более-менее ясно.
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Тазит
1515259121
Народ потихоньку отходит от праздника... Хотя от Шмурнова комментарии раньше 14-го ожидать не стоит... А от Шпалыча ближе к марту...
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