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    Генич: «После победы «Барселоны» над «Реалом» кажется, что интриги в Примере уже нет»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказал мнение по поводу расклада сил в Примере. По его словам, уже ничто не помешает «Барселоне» завоевать титул чемпиона Испании.

    «После победы «Барселоны» в гостевом Эль Класико кажется, что интриги уже нет. Анализируя календарь оставшихся матчей в РФПЛ, мы говорили, что выиграть чемпионат кому-то, кроме «Локомотива», будет архисложно – железнодорожники, скорее, могут сами его проиграть. Так и в Испании: «Валенсия» уже не рассматривается как претендент, а шансы «Реала» с «Атлетико» взять титул объективно невелики.

    «Барса» уверенно и регулярно набирает очки даже не в выдающихся по качеству футбола матчах. Чемпионская интрига потихоньку умирает. Столь большое преимущество растерять толком негде. Впереди плей-офф Лиги чемпионов, но даже если каталонцы пройдут по сетке далеко, отрыв комфортный. Сейчас куда более интересно, кто попадет в Лигу чемпионов от Испании по итогам сезона», – сказал Генич.

    После 17-ти туров синие-гранатовые возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 45 очков. Далее идут «Атлетико» (36), «Валенсия» (34) и «Реал» (31, 16 матчей).

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.01.2018 13:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 6 января 2018, 20:18

      Народ потихоньку отходит от праздника... Хотя от Шмурнова комментарии раньше 14-го ожидать не стоит... А от Шпалыча ближе к марту...

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 января 2018, 18:09

      Очень может быть, что в Испании и Англии все более-менее ясно.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 6 января 2018, 16:54

      Как говорится-Не говори Гоп....! Лично мое мнение по этому поводу, Барса частенько умудряется в конце сезона терять очки, особенно с аутсайдерами, где не ждали, а Реал в большинстве своих неудачных матчей в начале сезона умудряется к его концу наверстать упущенное! Поэтому здесь дело тонкое Петруха(Константин)! В таких командах нужен не только командный дух, но и в добавок сильная тренерская рука, которая правильно направит и вдохновит этот дух команды! Вот именно в таких моментах, когда команда где то вдруг потеряла нить игры и дух команды утух, именно здесь проявляется сила, мудрость и профессионализм тренера! Вот и посмотрим, потянет ли Вильверде Барселону в дальнейшем!

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 6 января 2018, 14:05

      Пусть Генич отчитается, почему он нам 2 года не показывал чемпионат Испании. А то он тут на днях слёзы лил, что Мач ТВ возобновляет трансляляции Испании, а ему не дают комментировать. Генич, вы со своим другом Черданцевым, должны перед нами 2 года стоять на коленях и просить прощение. Вы нам должны отчитаться за каждою копейку потраченную с Тиной, и почему вам именно на Испанию не хватало денег. Да здравствует Вася Уткин и его телеканал "СИЛА".

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