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    Гвардиола: «Готов к тому, что «Манчестер Сити» никого не подпишет зимой»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов к тому, что клуб в зимнее трасферное окно не станет укреплять состав. При этом специалист считает необходимым делать скамейку запасных команды более глубокой.

    «Если мы никого не подпишем, то просто буду работать с теми, кто есть. Сейчас очень сложный период для трансферов, так как команды стараются удерживать своих лидеров. Считаю, что нам нужны новички, потому что «МС» выступает одновременно в нескольких турнирах», – сказал Гвардиола.

    Источник: Metro

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    06.01.2018 09:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 16:22

      Уверен, что при такой работе Пепа МС прибавит даже без новых приобретений. Даже если МЮ, Ливер и Челси усилятся.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 6 января 2018, 13:05

      по-моему и так состав более, чем боевой. Грех жаловаться на трансферы

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 января 2018, 10:30

      Сити готовится выиграть ЛЧ поэтому речь идет об усилении, для АПЛ состава более чем достаточно что видно по турнирной таблице!

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 6 января 2018, 10:21

      И так сборная мира!!! Месси с Рональдой только не хватает... ну или Неймара ежели ещё

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 6 января 2018, 09:59

      И так в АПЛ на голову сильнее всех, куда же ещё усиливаться?

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