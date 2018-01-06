Гвардиола: «Готов к тому, что «Манчестер Сити» никого не подпишет зимой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов к тому, что клуб в зимнее трасферное окно не станет укреплять состав. При этом специалист считает необходимым делать скамейку запасных команды более глубокой.

«Если мы никого не подпишем, то просто буду работать с теми, кто есть. Сейчас очень сложный период для трансферов, так как команды стараются удерживать своих лидеров. Считаю, что нам нужны новички, потому что «МС» выступает одновременно в нескольких турнирах», – сказал Гвардиола.

