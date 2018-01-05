Кепа прошел медобследование в «Реале»

Вратарь «Атлетика» из Бильбао Кепа Арризабалага прошел медицинское обследование в стане мадридского «Реала». Об этом рассказал врач больницы, где проходил тестирование футболист.

В случае, если результаты удовлетворят боссов «королевского клуба», то Кепа может уже в январе пополнить ряды «Реала». Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

Известно, что баски не хотят отпускать своего вратаря, поэтому «сливочным» придется заплатить всю сумму компенсации, прописанной в его контракте. Соглашение с «Атлетиком» рассчитано до середины 2018 года.