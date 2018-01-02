Защитник «Ливерпуля» напал на свою девушку. «Зенит» попытается купить Кайо. Дайджест событий дня

Интересные новости!Салах,не уходи из Ливерпуля!В этом клубе у тебя есть шанс завоевать Золотой мяч!
«Зенит» вновь попытается приобрести Кайо, предложив за игрока 13,5 миллиона.
Венгеру грозит дисквалификация на несколько матчей за высказывания в адрес судьи после матча с «Вест Бромвичем».
Тренер «Флуминенсе» сообщил, что Вендел перейдет в «Спортинг», а не в ЦСКА.
Фланаган признался в нападении на свою девушку, игроку грозит до полугода тюрьмы.
«Ливерпуль» принял решение продать Коутиньо.
Мексиканский судья скончался в результате избиения со стороны игрока.
Жезус травмировал связки коленного сустава в матче с «Кристал Пэлас».
Салах стал лучшим арабским футболистом 2017 года.