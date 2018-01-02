Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Защитник «Ливерпуля» напал на свою девушку. «Зенит» попытается купить Кайо. Дайджест событий дня

    «Зенит» вновь попытается приобрести Кайо, предложив за игрока 13,5 миллиона.

    Венгеру грозит дисквалификация на несколько матчей за высказывания в адрес судьи после матча с «Вест Бромвичем».

    Тренер «Флуминенсе» сообщил, что Вендел перейдет в «Спортинг», а не в ЦСКА.

    Фланаган признался в нападении на свою девушку, игроку грозит до полугода тюрьмы.

    «Ливерпуль» принял решение продать Коутиньо.

    Мексиканский судья скончался в результате избиения со стороны игрока.

    Жезус травмировал связки коленного сустава в матче с «Кристал Пэлас».

    Салах стал лучшим арабским футболистом 2017 года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.01.2018 21:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +121

      Anton-champion 3 января 2018, 09:19

      Интересные новости!Салах,не уходи из Ливерпуля!В этом клубе у тебя есть шанс завоевать Золотой мяч!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 3 января 2018, 03:29

      Салах скоро будет лучшим в мире!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11