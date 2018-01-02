Защитник «Ливерпуля» напал на свою девушку. «Зенит» попытается купить Кайо. Дайджест событий дня

«Зенит» вновь попытается приобрести Кайо, предложив за игрока 13,5 миллиона.

Венгеру грозит дисквалификация на несколько матчей за высказывания в адрес судьи после матча с «Вест Бромвичем».

Тренер «Флуминенсе» сообщил, что Вендел перейдет в «Спортинг», а не в ЦСКА.

Фланаган признался в нападении на свою девушку, игроку грозит до полугода тюрьмы.

«Ливерпуль» принял решение продать Коутиньо.

Мексиканский судья скончался в результате избиения со стороны игрока.

Жезус травмировал связки коленного сустава в матче с «Кристал Пэлас».

Салах стал лучшим арабским футболистом 2017 года.