Погба: «Мы «Юнайтед», и мы просто хотим побеждать в каждом матче»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рад, что 2018 год начался для него победой на «Эвертоном» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги.

«2018-й год начался для нас очень хорошо, нужно просто наслаждаться этим. Это была хорошая победа.

Во втором тайме мы хорошо поработали. Оба гола были прекрасными. Команда показала хорошую реализацию. Но мы могли бы создать еще больше шансов. Если вы не наносите удары, вы не можете забить.

Мы «Юнайтед», и мы просто хотим побеждать в каждом матче», – сказал Погба.

Матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 0:2.