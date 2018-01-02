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    Погба: «Мы «Юнайтед», и мы просто хотим побеждать в каждом матче»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рад, что 2018 год начался для него победой на «Эвертоном» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги.

    «2018-й год начался для нас очень хорошо, нужно просто наслаждаться этим. Это была хорошая победа.

    Во втором тайме мы хорошо поработали. Оба гола были прекрасными. Команда показала хорошую реализацию. Но мы могли бы создать еще больше шансов. Если вы не наносите удары, вы не можете забить.

    Мы «Юнайтед», и мы просто хотим побеждать в каждом матче», – сказал Погба.

    Матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 0:2.

    Источник: BBC

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    02.01.2018 14:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +41

      spacerider 2 января 2018, 17:29

      Пока больше разговоров чем побед. Обыграть Эвертон после ужасной серии ничей с пролетом, были просто обязаны. А желание побеждать в прошлых трех играх он видимо хранил в шкафчике.
      Посмотрим, как будет дальше.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 января 2018, 16:56

      Чтобы быть мы,нужно стать командой.Обыграли мертвый Эвертон и понеслось...Думаю побеждать в каждом матче хочет любая команда,вот только не у всех получается.Даже у М.С. серия прервалась.

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