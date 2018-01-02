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    Моуринью: «Скоулз войдет в историю как феноменальный игрок, но не как эксперт»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на критику бывшего игрока команды Пола Скоулза. Напомним, что после матча с «Саутгемптоном», который завершился со счетом 0:0, англичанин заявил, что «МЮ» играет ниже своего уровня. Особенно он обратил свое внимание на игру полузащитника Поля Погба.

    «Думаю, единственное, чем занимается Скоулз – только критикует. Не комментирует, а именно выступает с критикой. Очевидно, что это разные вещи. Но не каждый из нас должен быть таким феноменальным игроком, как он.

    Что касается Погба, то он в каждом матче пытается сыграть как можно лучше. Иногда он выглядит здорово, иногда не очень. Это факт. Не думаю, что вина Поля заключается в том, что он стоил намного больше Скоулза. Это современный футбол. Думаю, в историю Скоулз войдет как феноменальный игрок, но не как эксперт.

    Поэтому я предпочитаю видеть его как отличного игрока, многое сделавшего для этого клуба, который я с гордостью представляю и каждый день прилагаю все усилия для него.

    Если же Скоулз когда-то захочет стать тренером, то я пожелаю ему добиться хотя бы 25% моего успеха, то есть взять шесть трофеев. Если он добьется этих 25%, то будет доволен», – сказал Моуринью.

    Источник: Skysports

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    02.01.2018 11:56
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 13:57

      Моур заводится, начинает показывать свои слабости.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 2 января 2018, 13:10

      Ой ой ой,какие мы нежные)

      0
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