Погба — о ничьей с «Саутгемптоном»: «Если бы назначили пенальти и мы бы его реализовали, игра могла пойти по-другому»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился эмоциями после матча 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:0).

«Мы хотели победить, но смогли наиграть только на ничью. Нам нужно вернуть победный дух, это будет лучше для всех нас. У нас не было завершающих передач сегодня, нам не дали пробить пенальти, и если бы его назначили и мы бы его реализовали, игра могла пойти по-другому.

Мы ощущаем давление, но нам нужно забыть обо всех остальных и сконцентрироваться на своей игре», — сказал Погба.

«Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице.