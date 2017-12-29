Зидан: «Победа в Globe Soccer Awards 2017 заслуга всех футболистов «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поблагодарил футболистов и президента клуба за победу в Globe Soccer Awards 2017 в номинации «Лучший тренер года». Он посвятил эту победу своей матери.

«Для меня и для клуба это большая честь. Такая награда означает, что мы справляемся со своими задачами.

Могу сказать, что все мои игроки – невероятные футболисты. Я хочу поздравить их всех. Это их награда, а не моя.

Также хочу поблагодарить и президента «Реала» Флорентино Переса, предоставившего мне возможность работать на этом посту. И самое важное – посвящаю эту награду своей матери», – сказал Зидан.

Напомним, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду назван лучшим футболистом 2017 года по версии Globe Soccer Awards. Лучшей командой года стал «Реал», лучшим тренером – Зинедин Зидан. Лучшей лигой года признана испанская Примера.