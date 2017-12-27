Экс-спортдиректор «Базеля» верит, что Салах выиграет «Золотой мяч»

Бывший спортивный директор «Базеля» Георг Хайтц​ уверен, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах достоин выиграть «Золотой мяч». Футболист сборной Египта играл за швейцарский клуб с 2012 по 2014 год.

«Думаю, что ему по силам выиграть «Золотой мяч». Безусловно, это будет сделать нелегко, но он играет на этом уровне.

Люди могут задаться вопросом: «Как такую награду может выиграть египтянин?» Но он может», – сказал Хайтц.

В текущем сезоне Салах сыграл в 28 матчах за свой клуб во всех турнирах, забив в них 21 гол и сделав восемь результативных передач.