Ширер: «Кейн уйдет из «Тоттенхэма», если клуб ничего не выиграет в ближайшие два года»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что если «Тоттенхэм» не сможет в ближайшие два года выиграть какой-нибудь титул, то нападающий Гарри Кейн покинет команду.

«Кроме того, что Кейн побил мой рекорд, он своим хет-триком обошел Месси и Роналду по голам во всех соревнованиях в 2017 году, включая игры за сборную. Уверен, Гарри мог бы стать звездой как в «Барселоне», так и в «Реале». Но «Тоттенхэм» не захочет отпускать его и переезжать на новый стадион без своего лидера.

Думаю, если в ближайшие два года они ничего не выиграют, Кейн может принять решение об уходе», – сказал Ширер.

Напомним, что в матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Саутгемптон», который закончился со счетом 5:2, Кейн оформил хет-трик.