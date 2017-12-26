Дегтярев: «Решение Мутко временно отойти от футбольных дел заслуживает уважения»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поделился мнением о том, что Виталий Мутко временно прекратил исполнять обязанности президента РФС.

«Футбол сегодня – игра миллионов. В футболе крутятся большие деньги. Поэтому вполне логично, что пост президента РФС занимает чиновник самого высокого ранга, курирующий спорт, – вице-премьер Виталий Мутко. Его решение сосредоточиться больше на государственном управлении и на судебных делах, при этом отойти от футбольных дел – заслуживает уважения.

Разные сценарии обсуждались, нагнеталась истерия. На Виталия Леонтьевича и на Российский футбольный союз оказывалось явное давление через СМИ, в том числе из-за рубежа. Все это я считаю неприемлемым. РФС действует в рамках своего устава и вправе принимать решения самостоятельно», — сказал Дегтярев.

Напомним, что вчера Мутко временно прекратил исполнять обязанности главы РФС.