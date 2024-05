«Милан» опубликовал лучшие голы в исполнении Кака

Бывший полузащитник «Милана» Кака объявил на днях о завершении карьеры. Известно, что он планирует начать работу на административной должности одного из клубов. Вероятно, одним из таких клубов является «Милан».

Пресс-служба итальянской команды отобрала лучшие голы 35-летнего бразильца в составе «россонери». Стоит отметить, что Кака провел семь сезонов в составе «Милана», забив 104 гола в 307 матчах за это время.

