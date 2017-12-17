Зидан — о Роналду: «Никто не сделает для «Реала» то, что сделал он»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился эмоциями после финального матча клубного чемпионата мира против «Гремио» (1:0).

«Мы провели отличный матч, действовали очень слажено. Мы взялись за дело с самого начала встречи, поэтому результат закономерен.

Роналду? Он никогда не подведет. Он всегда решает ключевые моменты.

Хотел бы я, чтобы Роналду остался в «Реале»? Конечно. Мы не сомневаемся, что Криштиану полностью отдает себя «Реалу». Это его клуб, его дом, и никто не сделает для команды то, что сделал он. Надеюсь, он продолжит играть в том же духе до конца карьеры», — сказал Зидан.