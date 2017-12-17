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    • Зидан — о Роналду: «Никто не сделает для «Реала» то, что сделал он»

    Зидан — о Роналду: «Никто не сделает для «Реала» то, что сделал он»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился эмоциями после финального матча клубного чемпионата мира против «Гремио» (1:0).

    «Мы провели отличный матч, действовали очень слажено. Мы взялись за дело с самого начала встречи, поэтому результат закономерен.

    Роналду? Он никогда не подведет. Он всегда решает ключевые моменты.

    Хотел бы я, чтобы Роналду остался в «Реале»? Конечно. Мы не сомневаемся, что Криштиану полностью отдает себя «Реалу». Это его клуб, его дом, и никто не сделает для команды то, что сделал он. Надеюсь, он продолжит играть в том же духе до конца карьеры», — сказал Зидан.

    Источник: AS

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    17.12.2017 00:08
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    Комментарии (3)
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    x-x-x-x-x
    1513459113
    красавчики оба да и весь Реал!!!!!
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    Fin035
    1513484147
    Ох....ый подвиг победить сильную команду Гремио, при этом забив один гол! Достойно уважения.....!))))
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    ologreds
    1694991719
    numo529410
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