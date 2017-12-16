Роналду — о победе в клубном ЧМ: «Зидан сказал нам, что «Реал» никогда не выигрывал пять трофеев за год»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями после финального матча клубного чемпионата мира против «Гремио» (1:0).

«Это трофей, который мы хотели завоевать. Мы знали, что будем играть против хорошей команды. «Реал» никогда не выигрывал пять трофеев за один год, и Зидан сказал нам это. Мы вставили батарейки, отыграли хороший матч и выиграли по делу.

Что касается моей игры, то на все вопросы я ответил на поле и помог команде победить», — сказал Роналду.

Португалец забил единственный гол в этой встрече.