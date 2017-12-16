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    • Роналду — о победе в клубном ЧМ: «Зидан сказал нам, что «Реал» никогда не выигрывал пять трофеев за год»

    Роналду — о победе в клубном ЧМ: «Зидан сказал нам, что «Реал» никогда не выигрывал пять трофеев за год»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями после финального матча клубного чемпионата мира против «Гремио» (1:0).

    «Это трофей, который мы хотели завоевать. Мы знали, что будем играть против хорошей команды. «Реал» никогда не выигрывал пять трофеев за один год, и Зидан сказал нам это. Мы вставили батарейки, отыграли хороший матч и выиграли по делу.

    Что касается моей игры, то на все вопросы я ответил на поле и помог команде победить», — сказал Роналду.

    Португалец забил единственный гол в этой встрече.

    Источник: AS

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    16.12.2017 23:02
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    Комментарии (3)
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    Dellleone
    1513454794
    Без него об этом ни кто не узнал ?
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    Татарин за ЦСКА
    1513455010
    всё по делу сказалКриш.
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    ologreds
    1694991719
    numo529405
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