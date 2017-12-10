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    • Мбаппе в матче против «Лилля» пробежал на скорости 36 км/ч; мировой рекорд Болта – 37,5 км/ч

    Мбаппе в матче против «Лилля» пробежал на скорости 36 км/ч; мировой рекорд Болта – 37,5 км/ч

    «ПСЖ» в матче 17-го тура чемпионата Франции обыграл «Лилль» со счетом 3:1.

    По информации журналиста Goal Робина Бэйрнера, нападающий парижан Килиан Мбаппе в моменте с третьим голом развил скорость 36 километров в час.

    Показатель на 1,5 км/ч меньше, чем у ямайского спринтера Усэйна Болта, который на ОИ-2008 установил мировой рекорд на дистанции 100 метров. Спринтер показал результат 9,69 секунд и год спустя обновил его до 9,58 на чемпионате мира в Берлине.

    В текущем сезоне арендованный у «Монако» Мбаппе забил 10 голов и отдал семь результативных передач в 20-ти матчах всех турниров.

    Источник: Twitter

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    10.12.2017 19:01
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    Комментарии (8)
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    DeStar
    1512921983
    не слабо
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    dimmmka
    1512922184
    Фигня....болт с места набирает, а у мбаппе может какой то участок замерили когда был на ходу. У нас в чемпе тоже гдето был игрок быстрее болта))) в локо....только где он?
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    h3LL1k
    1512923155
    могу ошибаться , но по мойму Робен за баварию когда играл или за сборную на каком то чемпионате быстрее пробежал в стиле 38 км плюс минус могу ошибаться . мб даже финал лч
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    Chesn0k
    1512923294
    вся пробирка поди исцарапана)
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    DOCTOR PENALTY
    1512923333
    МАШИНА!
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    ivanthebest
    1512927493
    Конечно, Мбаппе просто ох..енен! Не сбавит оборотов и будет требователен к себе, будет следующим лучшим игроков в мире, как сейчас Рон и Месси.
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    Karakush
    1513157955
    Одно дело по дорожке беговой, другое по траве, так по дорожке может и больше развить скорость
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    ologreds
    1694991759
    numo528758
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