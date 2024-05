Мбаппе в матче против «Лилля» пробежал на скорости 36 км/ч; мировой рекорд Болта – 37,5 км/ч

«ПСЖ» в матче 17-го тура чемпионата Франции обыграл «Лилль» со счетом 3:1.

По информации журналиста Goal Робина Бэйрнера, нападающий парижан Килиан Мбаппе в моменте с третьим голом развил скорость 36 километров в час.

Показатель на 1,5 км/ч меньше, чем у ямайского спринтера Усэйна Болта, который на ОИ-2008 установил мировой рекорд на дистанции 100 метров. Спринтер показал результат 9,69 секунд и год спустя обновил его до 9,58 на чемпионате мира в Берлине.

В текущем сезоне арендованный у «Монако» Мбаппе забил 10 голов и отдал семь результативных передач в 20-ти матчах всех турниров.

