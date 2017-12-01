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    Ригони ждет победы сборной Аргентины на ЧМ-2018

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о целях сборной Аргентины на предстоящем чемпионате мира-2018. По его словам, аргентинцы рассчитывают на победу в турнире.

    – Честно говоря, не самые сильные соперники помогут нам уверенно стартовать в турнире. Понятно, что чем дальше мы будем проходить, тем оппоненты будут сильнее, но на групповом этапе хотелось бы встретиться со сборными, не входящими в элиту мирового футбола. Предпочтения? Внутри команды мы никогда не обсуждали, кого хотели бы видеть своими соперниками, а кого нет. Но для себя я точно определил, что с Испанией встретиться не хотел бы. С другой стороны, мы отдаем себе отчет в том, что ставя перед собой самые высокие цели, с Францией, Германией, Бразилией и той же Испанией обязательно пересечемся в плей-офф.

    – Задача сборной Аргентины – победа в чемпионате мира?

    – Да, именно так. Аргентина всегда была и остается фаворитом чемпионатов мира. С той страстью и тем настроем, с которыми мы отдаемся игре, никакой другой задачи перед нами стоять не может!

    Источник: Бобсоккер

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    01.12.2017 09:56
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    Комментарии (3)
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    Catastrofa
    1512112091
    Многие тоже ждут !
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    paracetamol
    1512117380
    Ну да, с тобой да Передосом. У свиней выиграть не можете!
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    ologreds
    1694991829
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