Вопрос о покупке телевизионных прав ЧМ-2018 для России будет закрыт до Нового года

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал о проблемах, с которыми столкнулась Россия относительно покупки телеправ на чемпионат мира 2018 года.

1 декабря в Москве состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата мира. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

– Президент ФИФА на этой неделе будет здесь, мы обсудим с ним эту тему. Все сопутствующие просьбы, с которыми ФИФА к нам обращалась, мы выполнили. Считаю, что в ближайшее время этот вопрос должен быть закрыт. Есть все предпосылки, что это произойдет до Нового года, нам бы этого очень хотелось.

– Сколько болельщиков ожидаете следующим летом в России?

– Сейчас сложно об этом говорить. Первые этапы продажи билетов показали процентное соотношение 53 на 47 в пользу россиян. Это хорошее соотношение. Когда все билеты будут реализованы, у нас уже будет понятие, сколько гостей к нам приедет. Плюс многие приедут без билетов – посетить страну, посмотреть города, поддержать команды в фан-фестах.