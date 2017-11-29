Черчесов: «В прошлом году были вопросы по физподготовке к «Локомотиву» и «Зениту», но в этом все отлично»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим отношением к физической подготовке футболистов. По его словам, если игрок приезжает в национальную команду травмированным, то нет смысла его выпускать на поле.

«Ни один футболист при мне ни в клубе, ни в сборной не вышел на поле травмированным. Если мой игрок получает мышечную травму, для меня это пощечина. Это принципиальный вопрос. Есть врач, я, тренер по физической подготовке, в том числе индивидуальные, массажисты… Если футболист лучше по классу, но травмирован, нет смысла его выпускать. Он может помочь 20 или 30 минут, тогда его стоит выпускать в конце игры.

Все игроки из «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» приезжают в хорошем состоянии. В прошлом году у нас были вопросы к «Локомотиву» и «Зениту», но в этом все отлично. Игроки в хорошем физическом состоянии. Надеюсь, что и мы их возвращаем в клубы такими же. Например, Жирков давно не играл, но к нам приезжает в отличной форме», – рассказал Черчесов.