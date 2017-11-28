Бубнов: «Паредесу за матч со «Спартаком» – «единица». «Зениту» нужно еще купить игроков»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов в рамках анализа матча 18 тура РФПЛ между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» (3:1) поставил оценку за матч полузащитнику гостей Леандро Паредесу.

«Аргентинцу за этот матч ставлю «единицу». В том числе и за симуляцию. Вообще, сложилось мнение, что «Зениту» в зимнее трансферное окно нужно еще усилить состав», – считает Бубнов.

Сине-бело-голубые идут на втором месте РФПЛ, отставая от лидера на шесть очков.

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