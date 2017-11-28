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  • Бубнов: «Паредесу за матч со «Спартаком» – «единица». «Зениту» нужно еще купить игроков»

Бубнов: «Паредесу за матч со «Спартаком» – «единица». «Зениту» нужно еще купить игроков»

28 ноября 2017, 23:16
26

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов в рамках анализа матча 18 тура РФПЛ между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» (3:1) поставил оценку за матч полузащитнику гостей Леандро Паредесу.

«Аргентинцу за этот матч ставлю «единицу». В том числе и за симуляцию. Вообще, сложилось мнение, что «Зениту» в зимнее трансферное окно нужно еще усилить состав», – считает Бубнов.

Сине-бело-голубые идут на втором месте РФПЛ, отставая от лидера на шесть очков.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Паредес Леандро Бубнов Александр
Комментарии (26)
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oyabun
1511900451
Насчет "еще усилить состав", это я так понимаю Бубнов постебался над Зенитом? ))
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insider_retro
1511900675
Количество приобретённых игроков ещё (пока) не переплавилось в качество!!.. Переплавится ли, вообще??.. Про дополнительное усиление, наверное, сказано с сарказмом... Аргентинцы же, вообще, пока больше разочаровывают и настораживают... Выходят с замены, результативностью в чемпе не блещут, косячат...
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raritet
1511902159
Аргентинцы все как на подбор вызывают ощущения слабости по сравнению с теми , кто раньше играл в Зените. Их субтильность не вызывают уважения у соперника. Когда Халк просто пробегал мимо наверное каждый просто любовался его развитой мускулатурой и не всякому удавалось его остановить.
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O-Z
1511906116
Пол ростова купили, ща локо захотят
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maygli
1511908139
Надо разрешить КДК после игры давать игроку жёлтую карточку за явные подобные симуляции которые всем видны., чтоб впредь не повадно было.У меня бы выдержки не хватило, разбилбы бы Паредесу всю рожу после таких выкрутасов.
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АЛЕКС 58
1511922659
Папа Мюллер выделит из бездонного кармана сотню лямов,благо карман не личный!
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Каратель помойников
1511930818
если зина ещё зимой "усилится",то на всех стадионах надо будет удлинять лавки)
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vitvik
1511933379
Ещё 6-7 перспективных аргентинцев просто необходимо докупить.
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vgarakh
1511939709
Нет, им просто лавок нужно закупить.
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СШГЭС
1511949970
Удалять нужно было в конце первого тайма эту крашеную девку.
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