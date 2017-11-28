Накануне ЧМ-2018 у сборной России запланирован сбор в Австрии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что накануне чемпионата мира-2018 у национальной команды запланирован сбор в Нойштифт-им-Штубайталь (Австрия). По словам специалиста, россияне планирует вылететь туда ориентировочно в последней декаде мая.

Напомним, на майских сборах российская команда сыграет две товарищеские встречи, одна из которых пройдет за границей.

«Место планируется то же (прим. – Нойштифт-им-Штубайталь). 13 мая завершится чемпионат страны, потом будет несколько дней паузы для игроков, затем два-три дня проведем на базе в Новогорске и примерно 20-21 мая вылетим в Австрию.

С соперником по игре в Европе определимся после 1 декабря – главный тренер сборной, которая изъявила желание с нами сыграть, хочет дождаться жеребьевки», – сказал Черчесов.

Мировое первенство в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах на 12-ти стадионах.