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  • Накануне ЧМ-2018 у сборной России запланирован сбор в Австрии

Накануне ЧМ-2018 у сборной России запланирован сбор в Австрии

28 ноября 2017, 18:39
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что накануне чемпионата мира-2018 у национальной команды запланирован сбор в Нойштифт-им-Штубайталь (Австрия). По словам специалиста, россияне планирует вылететь туда ориентировочно в последней декаде мая.

Напомним, на майских сборах российская команда сыграет две товарищеские встречи, одна из которых пройдет за границей.

«Место планируется то же (прим. – Нойштифт-им-Штубайталь). 13 мая завершится чемпионат страны, потом будет несколько дней паузы для игроков, затем два-три дня проведем на базе в Новогорске и примерно 20-21 мая вылетим в Австрию.

С соперником по игре в Европе определимся после 1 декабря – главный тренер сборной, которая изъявила желание с нами сыграть, хочет дождаться жеребьевки», – сказал Черчесов.

Мировое первенство в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах на 12-ти стадионах.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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Таганский
1511884138
Пусть этот сбор пойдет только на пользу..
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swot1205
1511884787
играть они будут в России, а сбор в Австрии, логично, молодцы, поклон низкий Вам, патриоты России.....слов нет. едьте в Соча, там инфраструктура простаивает. но что бы нам на халяву, налогоплательщики оплатят, не прокатиться по австриям всяким....чудо государство
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Artemka69
1511885447
Очень "логичное" решение провести сбор в Австрии!!)))Они там в РФС не забыли,что ЧМ будет проходить в России??Все через одно место!!
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maxon1256
1511887955
да уж, в Сочи то в мае трава не растет....стадион неизвестно для кого там построили, хоть бы постыдились
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alex1951
1511888779
Робята,так тож у Черчеса вторая родина,забыли чтоль? К тому же п риродой ,очень его Осетию напоминает... но в Австрии лютче, заодно на всяк случай и о тылах позаботится надо))))
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prostoGorbunov
1511894000
Бл#ть, да почему опять в Австрии!??
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insider_retro
1511894046
Конец мая, а сборы опять на чужбине... ЧМ в Отечестве проводится, а наших мастеров всё тянет за рубеж... Неужели у нас так безвозвратно плохо??.. Или это привычка думать, что там лучшие условия!.. Видно вариантов для спарринг-партнёров не много... Ждём соизволения решения одного очень важного туза...
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Nagay
1511894491
Пиз***, ладно зимой ехать куда-то на сборы, но в мае!!!!! У нас видимо с полями проблемы в стране!!!??? Тренироваться негде???? МУДАКИ!!!!
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sined1951
1511952426
В нашей стране деньги считать не умели и не умеют до сих пор.
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