Радимов не сомневается, что «Зенит» и «Спартак» порадуют зрителей большим количеством голов

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов уверен, что поединок 18-го тура РФПЛ между петербуржцами и «Спартаком» получится богатым на голы. При этом специалист отметил, что результат встречи может оказаться каким угодно.

«Зенит» в этом году играл от обороны только один раз, да и то вынужденно – его заставил это делать ЦСКА. В первом тайме армейцы вышли играть очень агрессивно. «Спартак» в такой манере не всегда действует, но, судя по последним матчам, эта команда играет очень много в атаку, выходит большой группой атакующих футболистов. Более чем уверен, что красно-белые на своем стадионе будут играть именно так.

Мне кажется, и «Зенит» выйдет играть в открытый футбол. Зрителей сегодня ждет отличная открытая игра с множеством моментов и голов. Если кто-то видел матч «Спартака» с «Краснодаром», то примерно то же самое будет нас ожидать и сегодня. Это игра на три результата, и может произойти что угодно. Но в том, что будет большое количество голов, я не сомневаюсь», – сказал Радимов в эфире «Радио Зенит».

Поединок состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию встречи.