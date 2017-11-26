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  • РФПЛ. «Рубин» проиграл ЦСКА третий домашний матч подряд, Натхо не забил пенальти

РФПЛ. «Рубин» проиграл ЦСКА третий домашний матч подряд, Натхо не забил пенальти

26 ноября 2017, 15:52
38

ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 1:0. Гол на счету полузащитника Понтуса Вернблума.

По результатам встречи армейцы занимают третье место в турнирной таблице, казанцы – 11-е.

Армейцы одержали третью подряд победу над «Рубином» на выезде в рамках РФПЛ.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Вернблум, 45+1.

Незабитые пенальти: нет – Натхо, 90+2

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев (Цакташ, 66), М'Вила, Ахметов (Азмун, 58), Канунников (Карадениз, 77).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин, Натхо, Головин, Витиньо (Кучаев, 60), Вернблум, Дзагоев (Гордюшенко, 80).

Предупреждения: нет – Кучаев, 75.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА
Комментарии (38)
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truded
1511700810
с победой.
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Italian_93
1511700861
Вязкая игра как раз до гола, а жид уже вроде бы 3ю пенку не забивает, менять надо пенальтиста, ЦСКА с победой, Понтус красавчик
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Татарин за ЦСКА
1511701121
С победой родные
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за ЦСКА с 1980г
1511701218
Бердыеву вернулось за матч в Москве,в прошлом круге. Радовался победе над ЦСКА как дитетко малое.. Акинфеев был травмирован и не играл.
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insider_retro
1511701236
Уверенная поступь армейских ветеранов и молодёжи!!.. С победой!! Всё реальнее проявляется понтусозависимость!!..)) Если не он, то кто??!!
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cska-62
1511701468
Первый тайм прошёл в равной игре. По ходу тайма и до забитого мяча Вернблумом на дополнительной минуте тайма команды имели по два голевых момента: сначала Канунников промахнулся из выгодной позиции (7 минута), потом удар Вернблума в упор отразил Джанаев (29 минута), а Набабкин не подстроился под отличную передачу (30 минута), ну, и Бауэр, воспользовавшись неразберихой в рядах армейской обороны, потряс сетку с внешней стороны ворот ЦСКА после удара в упор (33 минута). Что радует и печалит. Вернблум, играющий центрфорварда, после неудавшейся атаки всегда возвращался домой, а Витиньо регулярно зависал в положении вне игры, что губило контратаки ЦСКА в случае перехвата мяча! Один раз ему компанию составил и Дзагоев. Наша злёздочка Вагнер Лав в молодости греши тем же, чем грешит сегодня Витиньо. Вот только уровень их несопоставим, да и Вагнер Лав всё-таки играл чистую «девятку», а не занимал позицию под центрфорвардом. И в относительной зрелости перестал не только зависать в положении вне игры, но и активно стал отходить и играть в центре поля. Понял «Ванечка», наконец, что если бы не лень, то по достоинствам, данным ему Свыше, он спокойно мог бы стать форвардом уровня Ромарио или Бебето. Вернблум же за свою активность был вознаграждён забитым мячом. Игнашевич бил по воротам, но Вернблум подставил под летящий мяч ногу, не оставив никаких шансов Джанаеву. В плане игры во втором тайме «Рубин» ничем не порадовал казанских болельщиков Даже вышедшие на замены Азмун и Карадениз не помогли. Азмун в этом сезоне откровенно сдал, а Караденизу возраст бы скинуть, да выйти на весь матч, то могла бы игра у казанцев и получиться. Но и сегодня помимо Бауэра Карадениз отыграл за «Рубин» лучше всех остальных игроков. За отведённые ему 15-20 минут матча. ЦСКА играл по счёту и на классе. И два голевых момента имел. Сначала Вернблум не попал толком по мячу из выгодного положения (78 минута), а уже в дополнительное время он же вывел Кучаева на ударную позицию, после чего Кучаев был сбит Гранатом. Пенальти. Натхо ударил очень неплохо и в самый угол ворот, но фантастический прыжок совершил Джанаев и вытащил мяч из самого угла. Весь матч можно смело назвать противостоянием двух лучших игроков встречи – Вернблума и Джанаева! Победил по счёту первый, но в этом нет никакой вины второго. Иначе счёт был бы не 0:1, а 0:3.
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shurik45
1511701477
Эх ,Бибрас !!! Ну ладно, в следующий раз с игры забьет. Армейцев с заслуженной победой!!! Вперед ЦСКА!!!
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SunRomeS
1511701961
Понтус радует и радует) Пенальтиста надо менять. Всех красно-синих с победой!
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Спартач_навсегда
1511702690
Гинер точно душу дьяволу продал,столько отскоков ,при большом количестве травм и отсутствии трансферов.....ну что ж,посмотрим что будет 10 декабря)
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Boniel+
1511702795
Я не могу понять за что хвалят Головина?Сегодня проиграл,что можно и нельзя.Сплошной брак и в передачах и ударах.Это совершенно не обученный игрок,сырой,не грамотный,убогий и наглый.И,если этого типа возьмут в сборную,то позор будет уже на весь мир.И,конечно,Вернблум ни какой не нападающий.Да страсти и желания играть и выигрывать у него не отнять.Молодец!Но,если ты всю карьеру был полузащитником,и только разрушал,то у нападающего совершено другие навыки.Конечно это не его выбор,нужно сказать" спасибо" хозяину,который довёл команду до такого состояния.А,что ЦСКА будет делать В Манчестере? Будет" избиение младенца"!!!
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