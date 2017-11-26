РФПЛ. «Рубин» проиграл ЦСКА третий домашний матч подряд, Натхо не забил пенальти

ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 1:0. Гол на счету полузащитника Понтуса Вернблума.

По результатам встречи армейцы занимают третье место в турнирной таблице, казанцы – 11-е.

Армейцы одержали третью подряд победу над «Рубином» на выезде в рамках РФПЛ.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Вернблум, 45+1.

Незабитые пенальти: нет – Натхо, 90+2

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев (Цакташ, 66), М'Вила, Ахметов (Азмун, 58), Канунников (Карадениз, 77).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин, Натхо, Головин, Витиньо (Кучаев, 60), Вернблум, Дзагоев (Гордюшенко, 80).

Предупреждения: нет – Кучаев, 75.

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