«Манчестер Юнайтед» повторил серию сезона-64/65, не проиграв на «Олд Траффорд» в 39-й раз подряд

В матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Брайтон» (1:0). Автором единственного забитого мяча стал Льюис Данк, поразивший собственные ворота.

Беспроигрышная серия «красных дьяволов» на «Олд Траффорд» составляет 39 встреч (28 побед и 11 ничьих). Это повторение показателя сезона-64/65.

Последний раз «МЮ» проигрывал на своем стадионе 441 день назад – в сентября 2016 года команда уступила «Манчестер Сити» (1:2).

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.