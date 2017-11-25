Черчесов: «Сомневаюсь, что сборной необходим большой форвард. Фамилии тут ни при чем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что у тренерского штаба в данный момент есть сомнения по поводу приглашения в национальную команду габаритного нападающего. Специалист подчеркнул, что личность игрока при этом не играет никакой роли.

– При наличии двух качественных центрфорвардов приглашение третьего – Дзюбы – сейчас неактуально? Недавно он гол забил.

– На сегодняшний день мы сомневаемся в необходимости большого нападающего. Тут вне зависимости от фамилий.

– Это как-то зависит от того, кто нам попадется в группе на чемпионате мира?

– Никак. Это зависит от того, как мы строим игру.

В нынешнем сезоне Дзюба записал в свой актив лишь два гола в 23-х поединках.