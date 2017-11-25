Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Сомневаюсь, что сборной необходим большой форвард. Фамилии тут ни при чем»

Черчесов: «Сомневаюсь, что сборной необходим большой форвард. Фамилии тут ни при чем»

25 ноября 2017, 13:23
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что у тренерского штаба в данный момент есть сомнения по поводу приглашения в национальную команду габаритного нападающего. Специалист подчеркнул, что личность игрока при этом не играет никакой роли.

– При наличии двух качественных центрфорвардов приглашение третьего – Дзюбы – сейчас неактуально? Недавно он гол забил.

– На сегодняшний день мы сомневаемся в необходимости большого нападающего. Тут вне зависимости от фамилий.

– Это как-то зависит от того, кто нам попадется в группе на чемпионате мира?

– Никак. Это зависит от того, как мы строим игру.

В нынешнем сезоне Дзюба записал в свой актив лишь два гола в 23-х поединках.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GoLenaStop
1511606312
Слили бедолагу...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1511606370
Исчерпывающий ответ вне зависимости от фамилий.
Ответить
prezent2017
1511609060
Сомневаюсь, что сборной необходим усатый тренер.
Ответить
Gullit 76
1511609447
Странное заявление.В сборную по антропометрическим данным берут?Вспомнилась "полицейская академия" - "в наше время все были одинакового роста и у них у всех был одинаковый ... ну вы понимаете? - Потрясающее зрелище!"
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1511610655
Возьми небольшого-Идову..
Ответить
prezent2017
1511611661
Черчесов: если я сомневаюсь, значит существую (Декарт). Иначе бы давно выгнали.
Ответить
Diesel133
1511622433
Сильное заявление. Тогда я не понимаю присутствие Заболотного в сборной.
Ответить
cska-62
1511635855
– На сегодняшний день мы сомневаемся в необходимости большого нападающего. Тут вне зависимости от фамилий. - сказал Черчесов. При этом он забыл уточнить, что фамилия Ибрагимович принадлежит иностранцу. P.S. Мне интересно, а что будет делать Черчесов, если Заболотный феерично заиграет?! А такие шансы есть. Парень талантливый.
Ответить
АЛЕКС 58
1511866125
Сборной не нужен тупой,самовлюблённый павлин,считающий,что он тренер! Фамилия не при чём,и так всем всё ясно!
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+