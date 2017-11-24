Ловчев: «Динамо» не поможет даже Моуринью»

Бывший футболист московского «Динамо» Евгений Ловчев прокомментировал нынешнее положение дел в клубе. По мнению эксперта, в команде собраны средние игроки.

«Главная беда «Динамо» – руководство. Потому что они берут тренера по результату и не смотрят, есть ли при тренере прогресс, растут ли футболисты. Да в «Динамо» сегодня и Жозе Моуринью ничего не сделает.

В «Динамо» собраны средние игроки, нет личностей. Нет мужика заводного, который бы всех рвал за «Динамо» и вокруг себя сколотил хорошую команду», – сказал Ловчев.

Москвичи идут на 14 месте РФПЛ.