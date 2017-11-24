Паредес: «У Дриусси было приглашение от «Спартака», но он пошел в по-настоящему большой клуб»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес рассказал, что его партнер Себастьян Дриусси имел приглашение от московского «Спартака», но ответил на него отказом.

– Говорят, если бы не Вы, Дриусси мог оказаться в «Спартаке». Это правда?

– Я знаю только, что «Спартак» интересовался им и хотел, чтобы Дриусси играл в Москве. Но мне повезло быть знакомым с Себастьяном – я поговорил с ним и посоветовал перейти в «Зенит». Таково было желание всей нашей команды. Дриусси сделал правильный выбор и пришел в по-настоящему большой клуб.