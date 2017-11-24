Непомнящий: «Спартак» выглядел безобразно – проиграл сам себе»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов российские клубы показали закономерный результат.

– ЦСКА одолел «Бенфику», а «Спартак» упустил победу над «Марибором». Оба исхода справедливы?

– Безусловно. Наши клубы изначально считались фаворитами. Все-таки соперники в нынешнем розыгрыше Лиги, мягко говоря, не впечатляют. У ЦСКА в бой пошли одни старики и справились с задачей блистательно. По качеству игры это был лучший матч армейцев за последнее время! Стопроцентная мобилизация! И неважно, что первый гол забили из офсайда, а во втором случае защитник «Бенфики» срезал мяч в свои ворота. «Спартак» же выглядел безобразно. Проиграл сам себе.

– В каком смысле?

– Несмотря на заработанное очко, результат матча с «Марибором» приравниваю к ментальному поражению. Сгубила самоуверенность. Ребята всем видом показывали, что рано или поздно дожмут словенцев. А те грамотно действовали в защите. В России «Спартак» – одна из самых быстрых команд. Мало кто способен угнаться за Промесом, Зе Луишем, Луисом Адриано. Но «Марибор» за счет самоотверженной игры в обороне эту скорость погасил. Иных козырей у нашего чемпиона не нашлось.