Рейнгольд – футболистам «Спартака»: «Так позорно выбывать из Лиги чемпионов как-то неприлично»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Марибором» (1:1) поделился мнением о перспективах московского клуба в еврокубках.

После данного результата красно-белые гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы.

«Мы могли увидеть на «Энфилде» интригу через две недели, но... Она возможна, варианты ещe остались, но сейчас будущее «Спартака» зависит не только от «Спартака», а это всегда крайне неприятные обстоятельства. Велика вероятность, что весной мы будем играть в Лиге Европы, я не думаю, что «Ливерпуль» дома будет играть спустя рукава.

Хотел бы напомнить футболистам «Спартака»: ребята, вы профессионалы, и вы должны играть от первой до последней минуты. Так позорно выбывать из такого турнира как-то неприлично», – сказал Рейнгольд.