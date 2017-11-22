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  • Рейнгольд – футболистам «Спартака»: «Так позорно выбывать из Лиги чемпионов как-то неприлично»

Рейнгольд – футболистам «Спартака»: «Так позорно выбывать из Лиги чемпионов как-то неприлично»

22 ноября 2017, 17:45
48

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Марибором» (1:1) поделился мнением о перспективах московского клуба в еврокубках.

После данного результата красно-белые гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы.

«Мы могли увидеть на «Энфилде» интригу через две недели, но... Она возможна, варианты ещe остались, но сейчас будущее «Спартака» зависит не только от «Спартака», а это всегда крайне неприятные обстоятельства. Велика вероятность, что весной мы будем играть в Лиге Европы, я не думаю, что «Ливерпуль» дома будет играть спустя рукава.

Хотел бы напомнить футболистам «Спартака»: ребята, вы профессионалы, и вы должны играть от первой до последней минуты. Так позорно выбывать из такого турнира как-то неприлично», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Лига чемпионов Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (48)
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сапёр75
1511362384
Валера,они ещё не выбыли ))
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BRO_football
1511362684
Позорный вылет из ЛЧ был в сезоне 2002/2003, когда Спартак проиграл все 6 матчей с разницей мячей 1-18. А сейчас всё пока что нормально.
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oyabun
1511364010
Мне кажется никакой борьбы на Энфилде мы не увидим. Мотивации у игроков Спартака просто не будет.
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insider_retro
1511364803
Не прилично, когда, типа эксперта, кидает то в пот, то в холод!....)) То дифирамбы поёт, то дерьмо усиленно замешивает... Вредный и не постоянный...
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Serjoga
1511364827
Маразматик "отметился"!
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SpartakSpartakSpartak
1511365128
Вылет больше досадный, а не позорный. С другой стороны, в ЛЕ Спартак может пройти гораздо дальше, чем в ЛЧ.
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piligrim1986
1511365820
давайте начнем вот с чего - допустим, выйдем мы в плей-офф, и что? попадем на челси/реал/баварию. Выиграем? Вряд ли. Соперники там будут минимум уровня нынешнего ливера. Так вот расклад простой - если мы действительно способны бодаться с грандами - выигрываем ливер и спокойненько выходим. Если нет - ЛЕ наш уровень. И всего-то. Не надо лишнего пафоса.
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GoLenaStop
1511366289
Действительно, ЛЧ не по дёснам нынешнему Спартаку. Сказалось отсутствие игровой и психологической практики в ЛЧ в течение долгого времени. Обидно, но надо идти дальше и зарабатывать рейтинг. В ЛЕ тоже нужно играть, а не жевать сопли и засыпать на последних минутах...
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Avaretz
1511366308
Лучше синица в руках чем журавль в небе. Зачем Спартаку ЛЧ, если они не могут справиться с Марибором, вот в лиге Европы ещё есть какие то шансы дойти до полуфинала
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Тraumtanzеr
1511367212
Никто никуда не вылетел.Угомонитесь, мяч круглый, я лично верю в родной клуб. Глоры и хейтеры - сосать.
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