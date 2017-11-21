Клопп: «Реал» или «Барселона»? Я работаю в лучшем клубе мира»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подчеркнул, что его не интересует возможная работа в «Реале» или «Барселоне».

«Хотел бы я тренировать «Реал» или «Барселону»? Я воплотил в жизнь все свои мечты, сейчас я работаю на благо лучшего клуба в мире. Если ведущие клубы не заинтересованы во мне, то придется думать о других вещах. Тем не менее я осуществил свою мечту», – сказал Клопп.

Немецкий специалист возглавил красных в октябре 2015 года и дошел с ними до финала Лиги Европы сезона-2015/16, где уступил «Севилье» (1:3). По итогам прошлого розыгрыша АПЛ мерсисайдцы заняли четвертое место и добились права участвовать в Лиге чемпионов.