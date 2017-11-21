Гризманн: «Хотелось бы поиграть вместе с Неймаром и Мбаппе, но это не значит, что я собрался в «ПСЖ»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что не жалеет о решении остаться в мадридском клубе. Также француз признался, что хотел бы сыграть в одной команде вместе с нападающими «ПСЖ» Неймаром и Килианом Мбаппе.

«Я не жалею, что остался в «Атлетико», это был мой выбор. Я доволен им, несмотря на то, что не могу отличиться в семи матчах подряд. Но я снова забью в ближайшее время.

Слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»? Я не очень хорошо выражаю свои мысли. Это словно игра в «да» или «нет», когда меня на днях спросили, хотел бы я поиграть вместе с Мбаппе и Неймаром. Я ответил «да», но это не означает, что я намерен перейти в «ПСЖ».

Я доволен своей игрой за сборную Франции во всех матчах, но в «Атлетико» мне понравились всего две или три встречи. Я должен прогрессировать и обрести свою лучшую форму. Это зависит только от меня, от того, как я тренируюсь и работаю. Были матчи, в которых я даже не мог попасть по воротам, и это моя проблема. Я должен работать, чтобы вывести «Атлетико» на вершину», – сказал Гризманн.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Гризманну со стороны «Барселоны», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».