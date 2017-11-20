Месси получит «Золотую бутсу» в пятницу

Церемония вручения «Золотой бутсы» состоится в пятницу, 24-го ноября. Об этом сообщило испанское издание Marca.

Приз получит нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец забил 37 голов в сезоне-2016/17, обогнав конкурентов.

Награда станет для 30-летнего футболиста четвертой в карьере. Прежде он получал приз по итогам сезонов-2009/10, -11/12 и 12/13. Игрок сборной Аргентины сравняется по количеству побед с форвардом «Реала» Криштиану Роналду.

Мероприятие пройдет в Барселоне. Участие в нем примут президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу и нападающий Луис Суарес.