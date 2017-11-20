Владелец «Эвертона» хочет видеть в команде Кавани

Владелец «Эвертона» Фарсад Мошири хочет приобрести нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани. Руководитель «ирисок» понимает, что команде в центр атаки необходима равноценная замена Ромелу Лукаку, перешедшему летом в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, уругваец является приоритетным вариантом в трансферном списке Мошири.

Ожидается, что «Эвертон» сделает предложение парижанам по 30-летнему футболисту в зимнее трансферное окно. Данный переход видится весьма вероятным, поскольку «ПСЖ» для соблюдения финансового фэйр-плей нужно совершить несколько крупных продаж.

В нынешнем сезоне Кавани провел 17 матчей, забил 19 голов и сделал две результативные передачи.