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Фурсенко: «Зенит» будет чемпионом России сезона-2017/18!»

19 ноября 2017, 19:01
54

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил общественности, что его клуб станет новым чемпионом России. Об этом функционер заявил во время чествования чемпионов страны 2007 года.

«Спасибо игрокам «Зенита»! Ура! Сегодня состав 2007 года передает эстафету составу 2017 года! «Зенит» будет чемпионом! «Зенит» — чемпион!» – сказал Фурсенко.

Напомним, что в 2007 году сине-бело-голубые впервые стали чемпионами России.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (54)
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OfaZavr
1511108028
ну сколько раз твердили Фурсе не говори гоп пока не перепрыгнешь а ему все нипочем раскидывается громкими словами направо и налево.
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Спартач_навсегда
1511108125
не быть этому!!! по крайней мере мы приложим все усилия ,чтобы поспособствовать этому)
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a-rakhmatov
1511108266
Руководство Локомотива, ЦСКА и Спартака тоже считают, что их команды станут чемпионами!.....вот закончится второй круг и мы увидим чемпион будет из Питера или Москвы)))
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Полная Канистра
1511108419
какой хороший сон у него был а проснувшись загрустил
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BRO_football
1511108455
А Фурсенко уже договорился насчёт этого?
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insider_retro
1511108653
Захватывающее сообщение спортивного функционера!.. Теперь команде надо, кровь из носа, пыхтеть остаток сезона, что бы босса не подвести... А конкуренты очки набирают и тоже имеют свои планы на чемпионство!..
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niko5
1511108671
А хрен тебе в нос,чтоб шея не качалась!Денег не хватит!!!
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Павелий
1511108734
Не говори гоп, пока не увидел, во что впрыгнул!
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RedWhiteFans2
1511109525
Нет с такой игрой вряд ли. Если в зимнее трансферное окно только пол бюджета страны на трансферы не ввалите, то вряд ли. С игры сначала забейте.
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oyabun
1511111085
То есть, другими словами, Фурсенко сообщил общественности что задействованы некие неспортивные, за гранью Fair Play рычаги, которые гарантировано обеспечат Чемпионство Зениту. Браво Фурсенко!
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