Фурсенко: «Зенит» будет чемпионом России сезона-2017/18!»

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил общественности, что его клуб станет новым чемпионом России. Об этом функционер заявил во время чествования чемпионов страны 2007 года.

«Спасибо игрокам «Зенита»! Ура! Сегодня состав 2007 года передает эстафету составу 2017 года! «Зенит» будет чемпионом! «Зенит» — чемпион!» – сказал Фурсенко.

Напомним, что в 2007 году сине-бело-голубые впервые стали чемпионами России.