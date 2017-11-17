Российские судьи не будут работать на ЧМ-2018. «Арарат» расторг контракт с Павлюченко. Дайджест событий дня

Российские арбитры не будут работать на ЧМ-2018.

Берлускони назвал Анчелотти идеальным выбором для сборной Италии.

«СКА-Хабаровск» и ЦСКА сыграют матч РФПЛ при морозе в 17 градусов.

Ибрагимович рассмотрит вариант возвращения в сборную Швеции в конце сезона.

Зобнин может (наконец-то) вернуться на поле и сыграть с «Краснодаром».

Павлюченко и «Арарат» расторгли контракт, но Роман не собирается завершать карьеру.

Каталонский журналист Альберт Лесан сообщил, что Гризманн летом перейдет в «Барселону».

Погребняк отличился забитым мячом за молодежку «Динамо». Это его первый гол за 25 месяцев.

В мадридском дерби впервые за 87 лет друг против друга сыграют родные братья – Лукас и Тео Эрнандесы.

Халк может перейти в один из клубов АПЛ.