Стогниенко: «Я был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился»

Комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением о «Матч ТВ».

«Лично я был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился, а мы бы продолжили работать на Шаболовке.

Мне интересно, что будет дальше. Хочется, чтобы после чемпионата мира на ВГТРК появилось несколько спортивных программ. К примеру, был на немецком ARD. Там нет спортивных трансляций, зато воскресенье посвящено обзорам сразу ряда лиг чемпионата Германии, которые пользуются большой популярностью.

А у нас в стране рейтинги спортивных трансляций не самые лучшие, надеюсь, ситуация со временем поменяется», – сказал Стогниенко.

В 2016 году Стогниенко получил премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».