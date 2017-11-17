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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Стогниенко: «Я был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился»

Стогниенко: «Я был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился»

17 ноября 2017, 18:52
29

Комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением о «Матч ТВ».

«Лично я был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился, а мы бы продолжили работать на Шаболовке.

Мне интересно, что будет дальше. Хочется, чтобы после чемпионата мира на ВГТРК появилось несколько спортивных программ. К примеру, был на немецком ARD. Там нет спортивных трансляций, зато воскресенье посвящено обзорам сразу ряда лиг чемпионата Германии, которые пользуются большой популярностью.

А у нас в стране рейтинги спортивных трансляций не самые лучшие, надеюсь, ситуация со временем поменяется», – сказал Стогниенко.

В 2016 году Стогниенко получил премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (29)
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multiscan
1510934259
Обзоры - это неплохо, но очень хочется посмотреть трансляции. Особенно это касается тех, кто не может посетить стадион.
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Кинстифа
1510934622
Кто бы что не говорил. с Матч тв можно почти все игры рфпл смотреть, и это очень радует
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insider_retro
1510934816
Многие живут мечтами, чаще не сбыточными... И хорошо, когда личное счастье не зависит от обстоятельств, типа появления или закрытия канала...)))
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84aivengo
1510935085
было раньше нтв + и ничего не нужно было
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mihail200606
1510935493
Ну это личные предпочтения.. Как бы к матч тв не относиться, но для большинства населения помоему стало больше доступного футбола..
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zico2205
1510935504
Главное- чтобы спортивные каналы были бесплатными...Пока что , из-за увы, не очень высокого уровня жизни 90 % населения страны, ожидать, что люди отдадут последнюю копейку за просмотр спортивных передач, мягко говоря, не стоит...Матч ТВ - пока что бесплатный(если не считать приложений к нему) и хоть это как то может привлечь молодежь к занятиям спортом...А других бесплатных программ увы нет...Так что , хоть за это спасибо...
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alex1951
1510935707
Дело ,как мне кажется,не в МАТЧ ТВ ,а дело в этой цаце Канделаки.. Сколько можно об этом говорить: Ну не бабье это дело, со всеми вытекающими..
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+50/-50
1510938655
-"К примеру, был на немецком ARD. Там нет спортивных трансляций, зато воскресенье посвящено обзорам сразу ряда лиг чемпионата Германии, которые пользуются большой популярностью". Что немцу хорошо, то русскому смерть. Ну зачем мне в воскресенье обзор Лиги Чемпионов, когда она была во вторник и среду, или обзор восточной зоны второй лиги России. Шо, опять хотим на кого-то быть похожими?
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ufos73
1510939716
Да гламурный розовенький матч это Ж***. Спортбокс лучше в разы был, и спонсорал не лизал... Насчет обзоров, не согласен, на первом был 30 минутный "Футбол в В.Гусевым" Очень даже популярная программа была... 30 минут хватала, что бы посмотреть наш чемп, и самое интересное в Европе, потому что там не было тупого бла-бла-бла... Сейчас обзоры больше похоже на Пусть говорят, чем на спортивную передачу
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ItalianFootball
1510989401
Скучаю по нему неимоверно. Грузинские бабси загонят меня тоскою в могилу.
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