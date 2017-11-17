Стогниенко: «Я был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился»

Комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением о «Матч ТВ».
«Лично я был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился, а мы бы продолжили работать на Шаболовке.
Мне интересно, что будет дальше. Хочется, чтобы после чемпионата мира на ВГТРК появилось несколько спортивных программ. К примеру, был на немецком ARD. Там нет спортивных трансляций, зато воскресенье посвящено обзорам сразу ряда лиг чемпионата Германии, которые пользуются большой популярностью.
А у нас в стране рейтинги спортивных трансляций не самые лучшие, надеюсь, ситуация со временем поменяется», – сказал Стогниенко.
В 2016 году Стогниенко получил премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».
Источник: Rusfootball.info