Определились все участники ЧМ-2018. «ПСЖ» готов расстаться с Неймаром. Дайджест событий дня

Стали известны все 32 финалиста ЧМ-2018. Состав корзин уже опубликован.

Сборная России обладает самым низким рейтингом среди финалистов.

Англичане хотят сыграть со сборной России на ЧМ-2018.

Неймар со слезами на глазах просил не продавать его в «ПСЖ».

«ПСЖ» может продать Неймара за 222 миллиона евро.

«Барселона» планирует продлить контракт с Месси до конца его карьеры.

Каррера рассказал, кто по его мнению является главным претендентом на чемпионство в РФПЛ.

У Зобнина есть шанс сыграть в матче с «Краснодаром».

Лунева выписали из больницы.

15 игроков «Кубани» грозятся не выйти на игру с «Тюменью».