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  • Определились все участники ЧМ-2018. «ПСЖ» готов расстаться с Неймаром. Дайджест событий дня

Определились все участники ЧМ-2018. «ПСЖ» готов расстаться с Неймаром. Дайджест событий дня

16 ноября 2017, 21:21
3

Стали известны все 32 финалиста ЧМ-2018. Состав корзин уже опубликован.

Сборная России обладает самым низким рейтингом среди финалистов.

Англичане хотят сыграть со сборной России на ЧМ-2018.

Неймар со слезами на глазах просил не продавать его в «ПСЖ».

«ПСЖ» может продать Неймара за 222 миллиона евро.

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Каррера рассказал, кто по его мнению является главным претендентом на чемпионство в РФПЛ.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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igormaddog
1510879251
Анличане хотят проиграть?)))
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Alex Y
1510892095
Неймар достал всех)
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VeniaminS
1510900633
чего мечется туда - сюда.
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