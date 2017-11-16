Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ари: «Локомотив» занимает именно то место, которое заслуживает»

Ари: «Локомотив» занимает именно то место, которое заслуживает»

16 ноября 2017, 08:52
3

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о том, как нужно действовать команде, чтобы продолжать лидировать в текущем розыгрыше РФПЛ. По его словам, железнодорожникам нужно сохранять хладнокровие.

После 16-ту туров «Локомотив» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая «Зенит», идущий вторым, на три очка.

— Ожидали, что «Локомотив» окажется на первом месте?

— Мы очень хорошо начали сезон. «Локо» и до моей травмы был на первой строчке турнирной таблицы. К сожалению, мы проиграли несколько матчей не самым сильным командам. Однако затем набрали важные очки в играх с принципиальными соперниками. Мы вошли в хороший ритм и нужно двигаться в этом направлении. При этом важно оставаться спокойными, не задирать нос и не кричать, что мы чемпионы. Надо быть скромнее и заниматься своей работой.

— Не обидно, что многие воспринимают «Локомотив» как неожиданного или даже случайного лидера?

— Мы прекрасно понимаем, что это не так. Если проанализировать статистику, все наши действия на футбольном поле, станет очевидно, что мы занимаем именно то место, которого заслуживаем. Тут нет никакой случайности. Лидерство «Локомотива» — закономерно.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
czc7cmkbf0khx
1510814398
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Ответить
Gullit 76
1510829031
Меня что поразило в действиях Локо в этом году - так это то что даже не атлеты братья Миранчуки выигрывали силовую борьбу у игроков того же Зенита.Локо по составу - 4-5 место.
Ответить
gari69
1510830668
В таблице не бывает не заслуженных мест!
Ответить
Главные новости
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
23:26
2
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
22:16
3
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
7
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя словами
23:41
«Ростов» назначил нового спортивного директора
22:58
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
3
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
5
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
11
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+