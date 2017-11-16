Ари: «Локомотив» занимает именно то место, которое заслуживает»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о том, как нужно действовать команде, чтобы продолжать лидировать в текущем розыгрыше РФПЛ. По его словам, железнодорожникам нужно сохранять хладнокровие.

После 16-ту туров «Локомотив» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая «Зенит», идущий вторым, на три очка.

— Ожидали, что «Локомотив» окажется на первом месте?

— Мы очень хорошо начали сезон. «Локо» и до моей травмы был на первой строчке турнирной таблицы. К сожалению, мы проиграли несколько матчей не самым сильным командам. Однако затем набрали важные очки в играх с принципиальными соперниками. Мы вошли в хороший ритм и нужно двигаться в этом направлении. При этом важно оставаться спокойными, не задирать нос и не кричать, что мы чемпионы. Надо быть скромнее и заниматься своей работой.

— Не обидно, что многие воспринимают «Локомотив» как неожиданного или даже случайного лидера?

— Мы прекрасно понимаем, что это не так. Если проанализировать статистику, все наши действия на футбольном поле, станет очевидно, что мы занимаем именно то место, которого заслуживаем. Тут нет никакой случайности. Лидерство «Локомотива» — закономерно.