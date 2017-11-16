Слуцкий: «Халл Сити» проиграл три матча подряд. Если хотим изменить ситуацию в турнирной таблице, то должны побеждать»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением о текущем положении английского клуба.

На данный момент «тигры» занимают в турнирной таблице Чемпионшипа 20-е место, находясь в четырех очках от зоны вылета.

«Мы проиграли в трех матчах подряд. Если хотим изменить ситуацию в турнирной таблице, то должны побеждать. До весны не будет перерывов на матчи сборных. Это хорошо для нас, так как в команде есть много футболистов различных национальных команд.

Впереди нас ждет много матчей, и «Халл Сити» нужно изменить ситуацию. Нам удалось плодотворно поработать в течение последних полутора недель с оставшимися в команде игроками», – сказал Слуцкий.