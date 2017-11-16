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  • Слуцкий: «Халл Сити» проиграл три матча подряд. Если хотим изменить ситуацию в турнирной таблице, то должны побеждать»

Слуцкий: «Халл Сити» проиграл три матча подряд. Если хотим изменить ситуацию в турнирной таблице, то должны побеждать»

16 ноября 2017, 01:33
6

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением о текущем положении английского клуба.

На данный момент «тигры» занимают в турнирной таблице Чемпионшипа 20-е место, находясь в четырех очках от зоны вылета.

«Мы проиграли в трех матчах подряд. Если хотим изменить ситуацию в турнирной таблице, то должны побеждать. До весны не будет перерывов на матчи сборных. Это хорошо для нас, так как в команде есть много футболистов различных национальных команд.

Впереди нас ждет много матчей, и «Халл Сити» нужно изменить ситуацию. Нам удалось плодотворно поработать в течение последних полутора недель с оставшимися в команде игроками», – сказал Слуцкий.

Источник: ФК «Халл Сити»
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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vick-north-west
1510790581
Плодотворно или нет - покажет матч с Ипсвичем. По крайней мере, Лёня всех погонял.
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kaa-71
1510793954
Так и до отставки недолго
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a-rakhmatov
1510801839
Леня, не нужна тебе Англия, возвращайся в Россию....где родился, там и пригодился...)))
Ответить
andrej-lucevich
1510810519
удачи!
Ответить
мароко
1510812929
Это врятли.
Ответить
Алексей Гозиас
1510814027
Удачи
Ответить
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