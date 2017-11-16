Карпин: «Смолов провел выдающийся матч против Испании? Перебор. Скорее, хороший»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин после товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3) выделил в составе хозяев нападающего Федора Смолова и полузащитника Алексея Миранчука.

В данной встрече форвард сделал дубль, хавбек отметился одним из забитых мячей.

– Смолов сделал дубль. Можно ли говорить о том, что форвард провел выдающийся матч?

– Выдающийся – перебор, хороший. Выделю его и Алексея Миранчука.

– Можно ли говорить о том, что во встрече с Испанией именно эти двое делали разницу, от них зависел результат?

– В мире есть только одна команда, где от игрока зависит результат. Это Месси. Даже от Криштиану Роналду не так, как от Лео. Поэтому давайте не будем пытаться приравнивать Миранчука к Месси.