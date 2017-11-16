Червиченко – о двух пенальти в ворота России: «В нашем чемпионате видел и посмешнее ситуации»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3) поделился мнением о назначенных в ворота хозяев пенальти.

В данной встрече главный арбитр Джанлука Рокки дважды указывал на одиннадцатиметровую отметку. Оба пенальти реализовал Серхио Рамос.

«В нашем чемпионате я и посмешнее пенальти видел. Обратил внимание, что в спорных ситуациях виновниками становятся защитники отечественных клубов, которым в подобных ситуациях пенальти не ставят. А для них, наоборот, в зеркальных ситуациях ставят с удовольствием», – сказал Червиченко.