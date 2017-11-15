На матч России с Испанией пришли 45486 зрителей

Пресс-служба сборной России поблагодарила всех болельщиков, которые пришли поддержать команды в товарищеском матче со сборной Испании. Всего арену «Санкт-Петербург» в этой встрече посетили 45486 зрителей. До аншлага не хватило примерно девять с половиной тысяч болельщиков – вместимость стадиона рассчитана на 56 тысяч мест.

Товарищеский матч Россия – Испания состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:3.