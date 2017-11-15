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  • Кокорин: «Момент с травмой Лунева? Там должна быть стопроцентная красная карточка»

Кокорин: «Момент с травмой Лунева? Там должна быть стопроцентная красная карточка»

15 ноября 2017, 00:21
3

Нападающий сборной России Александр Кокорин после товарищеского матча против Испании (3:3) прокомментировал эпизод с травмой голкипера Андрея Лунева.

В концовке встречи нападающий гостей Родриго нанес травму вратарю, не убрав ноги в столкновении. Россиянин был доставлен в больницу.

«Момент с травмой Лунева? Там должна быть стопроцентная красная карточка. Человеку просто травму нанесли. Дай бог ему здоровья», – сказал Кокорин.

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Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Россия Испания Кокорин Александр
Комментарии (3)
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BRO_football
1510695561
Ну дали бы Родриго красную карточку, а дальше что? Это же товарищеский матч, она бы ни на что не повлияла.
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Torvald64
1510695634
Ну вот тут не согласен. Игровой момент,оба шли до конца
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zagrizlik
1510722203
Обычный игровой момент.
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