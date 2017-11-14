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  • Лунев получил травму в матче с Испанией, в ворота встал Глушаков

Лунев получил травму в матче с Испанией, в ворота встал Глушаков

14 ноября 2017, 23:51
13

Вратарь сборной России Андрей Лунев получил травму в концовке товарищеского матча со сборной Испании (3:3) после столкновения с нападающим испанцев Родриго. Он попал Луневу коленом в голову, и россиянин был вынужден покинуть поле.

У сборной России к этому моменту не осталось замен, поэтому в ворота встал полузащитник Денис Глушаков. Однако он успел только ввести мяч в игру.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Россия и Испания выдали супершоу! А Смолов — два чумовых гола

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Россия Испания Глушаков Денис Лунев Андрей
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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prezent2017
1510692831
Здоровья Андрею, настоящий мужик!
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VVM1964
1510692894
ОЧЕНЬ ОБИДНО ПОЛУЧАТЬ ТРАВМУ В ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ . ЛУНЕВ ПОКАЗАЛ СЕБЯ НАСТОЯЩИМ СПОРТСМЕНОМ И БОЙЦОМ - ЗДОРОВЬЯ .
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DOCTOR PENALTY
1510692923
Андрей очень мужественно сыграл. ЧЕСТЬ И ХВАЛА !!! Выздоравливай!
Ответить
alexivanof197
1510692936
скорейшего выздоровления
Ответить
Грыззь
1510692988
Луневу здоровья, Сборная красавцы!
Ответить
19element87
1510693232
Здоровья тебе Андрей, ты будущее нашей сборной!!!!
Ответить
baden69
1510693313
Андрею - здоровья!!! А сборная приятно удивила, хотя и испанцы не играли в полную силу.
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С@НЁК.
1510693449
Лунёв крепись,всё будет хорошо здоровья!
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Shaitan.
1510693458
Ужасная травма... Здоровья Андрею
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OfaZavr
1510733842
Луневу здоровья, пусть все обойдется.
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