Лунев получил травму в матче с Испанией, в ворота встал Глушаков

Вратарь сборной России Андрей Лунев получил травму в концовке товарищеского матча со сборной Испании (3:3) после столкновения с нападающим испанцев Родриго. Он попал Луневу коленом в голову, и россиянин был вынужден покинуть поле.

У сборной России к этому моменту не осталось замен, поэтому в ворота встал полузащитник Денис Глушаков. Однако он успел только ввести мяч в игру.

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