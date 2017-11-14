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  • Лебедев — об организации матча Россия – Испания: «Такого же, как в «Лужниках», не повторится»

Лебедев — об организации матча Россия – Испания: «Такого же, как в «Лужниках», не повторится»

14 ноября 2017, 20:22
2

Член исполкома РФС Игорь Лебедев заверил болельщиков, что с организацией товарищеского матча РоссияИспания проблем возникнуть не должно.

«На стадионе «Санкт-Петербург» не повторится такой же ситуации, как в «Лужниках». Все-таки «Санкт-Петербург» принимал Кубок конфедераций этим летом. На нем постоянно играет «Зенит». Здесь все отлажено.

Проблем и столкновений быть не должно, потому что арена находится на отдельном острове. Болельщики будут чувствовать себя хорошо. В Санкт-Петербурге им не стоит бояться московских очередей», — сказал Лебедев.

После субботнего матча со сборной Аргентины болельщики не могли пройти к остановкам общественного транспорта.

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Россия Испания Лебедев Игорь
Комментарии (2)
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ufos73
1510684387
Конечно не должно, придет в 2 слишнем раза меньше )))
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prezent2017
1510685396
Питер не Морква, это все знают!
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