Ташуев: «Взаимодействие между игроками сборной России на низком уровне, много брака. Хватит экспериментировать»

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Испании.

Также специалист выразил мнение, что постоянная ротация мешает футболистам национальной команды наладить игровые связи. По его словам, пора уже наигрывать состав.

Поединок состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 14 ноября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

– Чего ожидать от сборной Испании в предстоящем матче с Россией?

– Испания, как и сборная Аргентины хорошо контролирует мяч. Обе команды очень высокого класса. Россия в матче против Аргентины не провела ни одной осмысленной позиционной атаки. Было пару ударов в исполнении Глушакова, и несколько стандартов и отскоков. Хотелось бы, чтоб сборная России сыграла креативнее, с позиции некоторой доминанты. По крайней мере, в этом матче надо попытаться более агрессивно сыграть в нападении, атаковать большими силами, не боятся играть в футбол, раскрепоститься в конце концов. Это мое самое главное ожидание, поскольку футбол в любом случае зрелище. Мы пока видим больше работы без мяча в исполнении нашей команды. Это не красит ни одну команду мира, а тем более хозяина чемпионата мира.

– Но идти в открытую против Испании смерти подобно.

– Так здесь надо грамотно это сделать. Чтоб правильно работать с мячом, завоевывать пространство, чтобы атаковать. Когда команда находится без мяча, то надо включать активный прессинг и в то же время перекрывать пространство. Это современный футбол, все это так. Сам играешь, и другим не даешь играть. Вот такой принцип сегодня в футболе.

– Но никто не отменял тот факт, что класс сборной Испании гораздо выше, чем у нынешней сборной России.

– Класс может нивелироваться именно за счет максимального уровня прессинга. В том числе в различных фазах прессинга: и в высокой фазе у ворот соперника, в центре поля, в своей зоне. В современный футбол надо играть. Если будешь активно атаковать, ожесточенно бороться за мяч, то у соперника возникнут проблемы, в частности, на высоких скоростях мяч у него начнет вылетать, а ты сможешь создавать позиционные атаки. В футболе важны эпизоды. Из них складывается целостная картина. Всегда надо стараться максимально атаковать при контроле мяча. В современном футболе именно так обстоят дела. Нужно грамотно расставить игроков, не дать сопернику пространства. Давать мастерам штрафную площадь свою — это все, это «вешалка»!

– У России надежда только на удачную игру вратарей. А вы как считаете?

– Надежда должна быть на команду в первую очередь. В одиночку вратарь ничего не сделает. Он, конечно, может выручить в некоторых моментах, но это неправильно. Надо делать хорошую, мощную команду и минимизировать в конце концов ротацию. Слишком много ротации в силу объективных и субъективных причин. Уже экспериментировать, думаю, нет смысла, надо наигрывать состав. Сейчас видно, что взаимодействия на низком уровне. Много брака, потому что футболисты друг друга не чувствуют. То одна связка играет, то другая. Конечно, сейчас есть проблема эта.