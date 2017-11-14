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  • Канчельскис: «Сборная России может рассчитывать на некрупный проигрыш испанцам, если не даст им пространства»

Канчельскис: «Сборная России может рассчитывать на некрупный проигрыш испанцам, если не даст им пространства»

14 ноября 2017, 13:19
3

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением по поводу сегодняшней товарищеской встречи подопечных Станислава Черчесова с Испанией. По его словам, россиянам следует лишить «красную фурию» пространства. В этом случае они смогут рассчитывать на некрупное поражение, например, как в матче в Аргентиной (0:1).

– На что важно обратить игрокам нашей сборной в матче с испанцами, отталкиваясь от встречи с командой Аргентины?

– Думаю, что с испанцами будет то же самое, что и в предыдущем матче. Странно, что начали прессинговать с первых минут, конечно. Прессинг – не наш конек. Как обычно, хотели всех удивить... На что обратить внимание? Думаю, что здесь надо сосредоточиться на середине поля, на обороне, не дать испанцам пространства. Когда есть пространство, им очень просто решить свои задачи. Если не дать футболистам пространства, если накрывать их, не дать им поднять голову, тогда уже это будет настоящий прессинг, и, естественно, будет какой-то результат. А когда один прессингует, а второй и третий смотрят на трибуны – это не прессинг. Прессинг – это вообще очень сложно. Надо реально смотреть на вещи и не говорить о том, что все отлично. Как обычно.

Несколько дней назад мы сыграли с командой Аргентины, футболисты которой, мне кажется, пешком ходили и контролировали мяч. Будто бы задача была много не забивать. Такое было впечатление. Ну забили и забили, пусть и из офсайда. Проиграли и проиграли. Но такое поражение тоже должно быть уроком для каждого футболиста. Поэтому если мы не дадим испанцам пространства, можем рассчитывать на минимальный результат.

– Минимальный результат, это что?

– Не так крупно проиграть. Ну, допустим, как с Аргентиной – 0:1. Опять же надо смотреть правде в глаза: соперники ходили по полю пешком. Если бы они бегали, нам бы пришлось значительно тяжелее. И еще, конечно, надо отметить великолепную игру вратаря Игоря Акинфеева. Он вообще очень спасает сборную. Уверен, не было бы Акинфеева, у нас были бы очень большие проблемы.

– Ждете каких-то серьезных изменений в составе по сравнению с матчем с Аргентиной?

– Эксперименты, конечно, нужны. Но ими надо было заниматься раньше. Когда за 10 минут до окончания игры выпускают основного футболиста Алексея Миранчука,я этого не понимаю, для меня это непонятный эксперимент. Сейчас надо наигрывать состав. Думаю, что по идее он, конечно, должен чем-то отличаться от того, что был в матче с Аргентиной. Но я ведь не знаю, что творится в команде и какая там установка. По идее надо дать поиграть всем. Я вообще не понимаю, зачем вызывать на матч футболистов, чтобы они вышли на 3-5 минут. Но если с составом на поле нам еще можно как-то экспериментировать, то с вратарем никаких экспериментов не надо.

– На данный момент какого результата вы ждете от нашей сборной на чемпионате мира?

– Я скажу вам после жеребьевки. Когда станут известны наши соперники по группе. Когда я увидел нашу группу на Кубок Конфедераций, то сразу сказал, что займем в ней третье место. Его мы и заняли. После жеребьевки уже можно будет сказать, чего можно ожидать от сборной.

Матч Россия – Испания состоится во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поелинка.

Источник: Rusfootball.info
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Испания Канчельскис Андрей
Комментарии (3)
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15112007
1510655541
1-3 всех устроит
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serppion
1510662310
"Уверен, не было бы Акинфеева, у нас были бы очень большие проблемы." В рейтинге мы были 65-ми. Точно, аргентинцы опустили нас еще ниже. Думаю, после матча с испанцами окажемся в восьмом десятке. Какие уж тут проблемы...
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DOCTOR PENALTY
1510676192
**Все понимают, что уже должен быть наигран костяк. Все, кроме Черчесова....
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