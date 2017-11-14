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Россия примет сборную Испании в Санкт-Петербурге

14 ноября 2017, 21:03
15

Во вторник, 14 ноября, состоится товарищеский матч, в котором сборная России в Санкт-Петербурге примет команду Испании. Россияне подходят к этой встрече после поражения от Аргентины – 0:1. Испанцы же в предыдущем матче обыграли Коста-Рику со счетом 5:0.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Испания. Начало в 21:45, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Испания
Комментарии (15)
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Bivaliy67
1510640599
Правильней наверное было бы озаглавить (чего уж там): "Россия примет от сборной Испании в Санкт-Петербурге"...
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_Evgen_57
1510643798
а почему не в мурманске или на камчатке там погода теплей. можно еще и на колыме там условия лучше
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vodomut
1510644720
будем считать сколько раз пробьют в сторону ворот,на большее не способны!
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Gullit 76
1510655778
После нашей уверенной победы начнётся безпроигрышная серия на пару лет.Мы станем чемпионами.Родченков покается во всех грехах и будет слёзно умалять Путина пустить его на родину,Освальд с Маклареном сбегут на Кубу,добьются возврата всех медалей России и будут оттуда клеймить Сша и их шестёрок по всему мира.начнётся возрождение великой России! Ой ... чего это я? Пойду отдохну!
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Александр ЗА
1510656567
Да
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ЧИНГИСХАН 90
1510683816
крупный поражение! 1-4 или 0-5 ! Будет жестко!)))
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rostik-100
1510684681
Не убивает ли наше руководство уверенность игроков, лучше бы пригласили бесплатно тех же армян, у них тоже надо выиграть и денжат бы сэкономило на лучшие дела.
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Полная Канистра
1510685168
надеюсь матч аргов с нигерийцами они посмотрели как надо играть против этих миллионеров пижонов татушников. Чечес учи мат часть в Африке как в футбол надо против грандов играть
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VVM1964
1510685255
ПОПУТНОГО ВЕТРА НАШЕЙ КОМАНДЕ , НАДЕЮСЬ НЕ В СУХУЮ , МОЖЕТ ЗАНЕСЕТ КАКИМ СКВОЗНЯКОМ ХОТЬ ОДИН ШАЛЬНОЙ В ВОРОТА ИСПАНЦЕВ .
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Gullit 76
1510688585
Даже лучше чем ожидал.1:1 если бы не внезапно ослепший судья - отличный результат и главное по игре.В защите как всегда дыра.Надеюсь не сдохнут во втором и продолжат играть в футбол.счёт не имеет значения,главное игра эпизодами появляется.
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