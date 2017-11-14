Россия примет сборную Испании в Санкт-Петербурге

Во вторник, 14 ноября, состоится товарищеский матч, в котором сборная России в Санкт-Петербурге примет команду Испании. Россияне подходят к этой встрече после поражения от Аргентины – 0:1. Испанцы же в предыдущем матче обыграли Коста-Рику со счетом 5:0.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Испания. Начало в 21:45, не пропустите!

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